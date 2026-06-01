「ずれたら一瞬で浮く」韓国人が驚愕した日本社会の異常なマナー水準…外国人トラブルが起こるこれが現実
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パクくん氏が自身のYouTubeチャンネルで「【衝撃の本音】韓国人が日本に9年住んで見えた「日本人が気づいていない5つの現実」…日本という国、実は◯◯すぎた」を公開した。日本に9年間住む韓国人の視点から、日本社会の特異なルールや、多様な生き方が共存する国内のギャップについて鋭く分析している。
パクくん氏は動画の冒頭で、来日当初は気づかなかった日本社会の違いについて、5つの論点から解説を開始。「ルールとマナーの要求水準が高すぎる件」として、日本の公共空間における難易度の高さを指摘した。「静かにする」「邪魔しない」「出しゃばらない」という暗黙のルールが前提となっており、これを「説明書なしで動く超精密機械」だと定義した。誰からも教わらないため、この基準から外れると「一瞬で浮く」と語り、これが近年の外国人トラブルが増加している要因ではないかと見解を示した。
さらに、「日本国内のギャップの大きさ」に言及し、東京と地方での人生の走り方の違いを比較。学歴や企業名で「人生設計が一本化される傾向」がある韓国に対し、日本ではフリーターを含め、多様な生き方が共存している点に面白さを見出している。「違うゲームをする人たちがいろんな形で共存している」と、日本社会の多様性を評価した。
また、日韓の民間関係については、動画コンテンツの普及によりお互いの日常的な社会解像度が上がり、「ここ数年で一番『おお！』となっている」と良好な変化を感じていると述べた。
最後にパクくん氏は、日本という国の居心地の良さに触れつつ、電車が時間通りに来る予測可能性の高さから「精神体力が減らない」と語る。一方で、韓国のような競争社会にはない上限の壁を感じつつも、長く住むことで見えてくる小さな発見が「人生をめちゃくちゃ面白くしている」と締めくくった。
パクくん氏は動画の冒頭で、来日当初は気づかなかった日本社会の違いについて、5つの論点から解説を開始。「ルールとマナーの要求水準が高すぎる件」として、日本の公共空間における難易度の高さを指摘した。「静かにする」「邪魔しない」「出しゃばらない」という暗黙のルールが前提となっており、これを「説明書なしで動く超精密機械」だと定義した。誰からも教わらないため、この基準から外れると「一瞬で浮く」と語り、これが近年の外国人トラブルが増加している要因ではないかと見解を示した。
さらに、「日本国内のギャップの大きさ」に言及し、東京と地方での人生の走り方の違いを比較。学歴や企業名で「人生設計が一本化される傾向」がある韓国に対し、日本ではフリーターを含め、多様な生き方が共存している点に面白さを見出している。「違うゲームをする人たちがいろんな形で共存している」と、日本社会の多様性を評価した。
また、日韓の民間関係については、動画コンテンツの普及によりお互いの日常的な社会解像度が上がり、「ここ数年で一番『おお！』となっている」と良好な変化を感じていると述べた。
最後にパクくん氏は、日本という国の居心地の良さに触れつつ、電車が時間通りに来る予測可能性の高さから「精神体力が減らない」と語る。一方で、韓国のような競争社会にはない上限の壁を感じつつも、長く住むことで見えてくる小さな発見が「人生をめちゃくちゃ面白くしている」と締めくくった。
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