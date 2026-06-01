ハーバード卒インテリ芸人、高級愛車でBBQへ ファン「かっこいい！さすが売れっ子芸人」
アメリカ出身でお笑いコンビ・パックンマックンの“パックン”ことパトリック・ハーランが1日、自身のInstagramを更新し、愛車の高級外車ポルシェでバーベキューへと訪れた姿を公開し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】絵になる！ 愛車に乗るパックン
ハーバード大学卒で、2021年4月からは流通経済大学客員教授に就任しているパックン。この日は「車! 川! バーベキュー！」「5月の晴れた日の過ごし方としては悪くないね♩」「#ポルシェ」とごきげんなようすでつづるとともに、河原にポルシェで乗り付けたショットを公開している。
バックには小川に青々とした森、そして雲一つない快晴の青空という自然が広がり、パックンは黒いオープンカーの愛車に身を寄せて笑顔を浮かべている。2枚目は、2枚目では乗車してカメラの方を向いている。
コメント欄には「ポルシェかな、かっこ良いね！」「なんかちょっと次元が違う人みたい」「ポルシェいいですねー」「かっこいい！さすが売れっ子芸人」といった声が寄せられている。
引用：「パックン（パックンマックン）」Instagram（＠pakkunmakkunpakkun）
【写真】絵になる！ 愛車に乗るパックン
ハーバード大学卒で、2021年4月からは流通経済大学客員教授に就任しているパックン。この日は「車! 川! バーベキュー！」「5月の晴れた日の過ごし方としては悪くないね♩」「#ポルシェ」とごきげんなようすでつづるとともに、河原にポルシェで乗り付けたショットを公開している。
コメント欄には「ポルシェかな、かっこ良いね！」「なんかちょっと次元が違う人みたい」「ポルシェいいですねー」「かっこいい！さすが売れっ子芸人」といった声が寄せられている。
引用：「パックン（パックンマックン）」Instagram（＠pakkunmakkunpakkun）