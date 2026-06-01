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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【Google Flow完全ガイド】無料で使えるAI映像制作ツールが超進化！Gemini Omni Flash・ナノバナナを使って動画や画像を作れる！」を公開した。GoogleのAI映像制作ツール「Flow」がリニューアルされ、最新のAIモデルが多数搭載されたことを受け、その全体像から具体的な使用手順までを網羅的に解説している。



動画によると、2026年5月下旬のアップデートで、最新の動画生成AIモデル「Gemini Omni Flash」や画像生成AIモデル「Nano Banana 2」などが新たに実装された。これにより、テキストや画像、音声など多様な素材を自由に組み合わせて、高品質な動画や画像を直感的に生成・編集できるようになったという。



動画では、実際の操作画面を見せながら使い方を解説。特筆すべきは、無料プランでも豊富な機能が使える点だ。画像や動画を生成するたびにクレジットを消費するシステムだが、アップデートにより画像生成ではクレジットを消費しない仕様になったことが紹介された。さらに、テキストの指示だけで自分好みの画像編集・動画編集アプリを構築できる「ツールの作成機能」も登場している。アイデアを説明するだけで、必要な機能を持ったアプリが自動で構築される様子が収められている。



また、動画の中では、自分の顔や声のデータを登録してアバターを生成する機能や、AIと対話しながら作品を形にしていく「エージェント機能」も実演され、搭載された画像生成モデルについて「テキストから画像を生成する能力、画像を編集する能力ともに世界最高峰のモデルだとされています」と、そのポテンシャルの高さを強調された。



複雑な設定は不要で、誰もが手軽に高度なクリエイティブ作業を行える環境が整いつつある。アイデアさえあれば、あらゆる映像表現が具現化できる「Flow」のさらなる進化は、個人の映像制作のハードルを大きく下げることになりそうだ。