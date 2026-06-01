株式会社オフィスＳ．Ｉ．Ｃは１日、９月２２日に神戸市内のほっともっとフィールド神戸で開催する「ＦＡＮ ＦＵＮ ＣＨＡＲＩＴＹ ＭＡＴＣＨ〜プロ野球ＯＢ本気の一戦〜」の出場メンバーを発表した。

元阪神の赤星憲広監督が率いる「チーム・セＯＢ」、元オリックス・Ｔ−岡田監督が率いる「チーム・パＯＢ」が硬式球を使用し７イニング制で“ガチ対決”。元ソフトバンク・松田宣浩氏らに加えて糸井嘉男氏、狩野恵輔氏、鳥谷敬氏ら豪華な阪神ＯＢ陣も多数集結する。

参加メンバーは以下の通り。

「チーム・セＯＢ」

赤星憲弘、鳥谷敬、糸井嘉男、狩野恵輔、岩田稔、荒木貴裕、今成亮太、秋山拓巳、原口文仁、江越大賀、片山雄哉、北村拓己、正随優弥、高浜祐仁、川原陸

「チーム・パＯＢ」

Ｔ−岡田、五十嵐亮太、平石洋介、鶴岡慎也、中島裕之、松田宣浩、増井浩俊、坂口智隆、宮崎祐樹、漆原大晟

※追加選手は今後発表。選手変更の可能性あり。

チケットの先行販売は６月１日から同２９日、一般販売は７月４日から９月２１日まで。座席料金は一、三塁の内野指定席が３２００円、ネット裏指定席が３７００円、一、三塁のフィールド指定席が４２００円となっており、各料金に２００円のチャリティー料金が含まれる。