本木雅弘の意外な交友関係が明らかに！ 『幹事Xと名店の夜』6.8放送 Snow Man宮舘涼太ら登場
6月8日22時よりTBS系にて、特別番組『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？〜』が放送される。
【写真】本木雅弘、宮舘涼太と華麗なターン 菅田将暉はカンヌ映画祭を回想
この番組は、ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？ をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。昨年12月に放送され好評を博し、2回目の放送となる今回は、幹事に俳優・本木雅弘を指名。ある名店の予約が取れていると聞かされた本木が声をかけたのは…？
5月某日、銀座。普段、俳優仲間とはめったに食事に行くことが無いという本木の誘いに集まったのは世代の異なる名俳優4名。本木と同じ1965年生まれで、デビューも同じ1981年の杉本哲太。日曜劇場『VIVANT』や映画『8番出口』での演技が話題となった河内大和。さらにSnow Manのメンバーとしてトップアイドルでありながら映画やドラマでも活躍する宮舘涼太。そして今年の日本アカデミー賞で新人俳優賞を受賞した若手俳優・坂東龍汰。俳優5名が集まったことで、俳優だからこそ味わった苦しい経験が共通していたり、意外なプライベートの姿が明かされたりと、食事会は次第に盛り上がりを見せていく。
ほかの番組では決して見ることのできない本木雅弘と友人らの超貴重なトークが盛り沢山。お酒も入った食事会は果たしてどうなるのか？
『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？』は、TBS系にて6月8日22時放送。
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この番組は、ある芸能人が名店での食事会の幹事になったら、どんな人を呼んで、どんな食事会になるのか？ をのぞき見する新ドキュメント＆トーク番組。決まっているのは名店の予約と幹事のみ。昨年12月に放送され好評を博し、2回目の放送となる今回は、幹事に俳優・本木雅弘を指名。ある名店の予約が取れていると聞かされた本木が声をかけたのは…？
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『幹事Xと名店の夜〜本木雅弘は誰を呼ぶ？』は、TBS系にて6月8日22時放送。