鳥取砂丘でのマナー違反を防ごうと、鳥取県が国内外の観光客に向けて、マナー改善の呼びかけを強化している。

主に馬の背での落書きが目立つ国内旅行客と、ドローンを飛ばす行為が多い海外客のそれぞれを念頭にしたショート動画でルール順守を促す。担当者は「禁止行為を知らない人たちに、最後まで見てもらえるものにした」と狙いを込める。（小西望月）

鳥取砂丘を訪れる観光客は２０２４年度、１００万人を超え、コロナ禍前の水準に回復。にぎわいを取り戻すとともに、さまざまなマナー違反が目立つようになってきた。日本人では、砂丘に文字を書くなどの「落書き」行為が多く、外国人では無許可での「ドローン飛行」が多い。

鳥取砂丘は、自然環境を保全し、次世代へ引き継ぐため、「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」により、禁止行為が定められている。コロナ禍の収束に伴って、条例違反も２５年度は２９１件（２月末まで）と前年度の１６６件から大幅に増えている。

日本人に多い落書きは２５年度に１１１件に上る。１６年には馬の背に大きな落書きがされ、話題にもなった。最近も日本語での名前やハートマークといった落書きが相次ぐ。

２５年度に４３件だったのは「ドローン飛行」。最近目立つ追尾型小型ドローンでは、中国人観光客が操縦する姿が頻繁に見られていたが、最近は日本人によるケースも。同様に禁止されている砂丘海岸での遊泳は、２５年度に３５件。日本人と外国人がほぼ同水準だ。

県は、国内外の観光客やＳＮＳを利用する若年層をターゲットに、ユーチューブのショート動画を活用することを発案。落書き、遊泳、花火の発射、ごみのポイ捨て、ドローン飛行について各５０秒前後の５本を作成し、スマートフォンで手っ取り早くわかるように縦型画面で短時間で気軽に視聴できる工夫も施した。言語は日本語だけでなく、英語、中国語、韓国語版を用意した。

動画では、県のマスコットキャラクター・トリピーが鳥取砂丘を見ていると、落書きの跡や花火で遊んでいる人を発見。砂丘の安全を見守る砂丘レンジャーがいることを周知し、ＮＧ行動などをイラストやテロップで表示する。

ルール守って景色楽しんで

県自然共生課の福島良課長補佐は「砂丘は雄大な景色を楽しみに訪れる方が多く、落書きなどがあると残念な思い出になってしまう。ルールを守って楽しんでほしい」と話している。