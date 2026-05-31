エデン・アザールを中心に黄金世代と呼ばれていた頃に比べると、ベルギー代表の評価はやや落ちたと言える。今もGKティボー・クルトワ、MFケビン・デ・ブライネなど黄金世代と呼ばれていた選手たちが残っているが、すでに現役を退いた者も多い。



しかし、リール所属のベルギー代表DFトマ・ムニエは実力を過小評価すべきではないと警告する。2018、2022W杯に出場したムニエは今大会のメンバーにも入っており、代表キャップ78試合を数える34歳の大ベテランだ。アザールやデ・ブライネらに比べると少々地味かもしれないが、ムニエも黄金世代を支えてきた1人と言える。





ムニエは今大会も変わることなく優勝を目指していくと語っていて、若い世代の成長にも期待をかけている。「ベスト16、ベスト8、ベスト4に進出しただけで成功とは考えたくない。目標はファイナルまで行くことだ。相手がフランス、ブラジル、スペイン、イングランド、どこが相手でも関係ない。自分たちの実力を過小評価すべきではないよ。今のチームでは若い選手たちが成長を遂げていて、実力も十分にある。若い世代に関してはどこまで能力があるか未知数なところもあり、まだ明らかになっていない部分もある。ある意味では未知の領域への一歩と言えるかな」（『Het Nieuwsblad』より）。前回大会は悔しいグループステージ敗退に終わったベルギーだが、クルトワ、デ・ブライネ、ロメル・ルカクといった黄金世代が力を発揮し、ジェレミー・ドクやアマドゥ・オナナら若手から中堅が躍動すれば十分上は目指せるはず。今でも欧州の強豪の一角と言えるだろう。