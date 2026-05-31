夏の服にぴったり似合う「大きくも小さくもない」ひとつ先のバッグ」





毎日をともにするバッグを、新たに買いかえるとしたら？ 服や場面を選ばない見た目や、十分な実用性など。マルチな活躍が見込める優秀アイテムだけをコレクション。 ※（ ）内の数字はサイズで縦×横×マチ、単位はcmです（編集部調べ）。







ひと足先に「クリア素材」

装いに透明感をもたらし、軽快な印象に導いてくれるクリアバッグ。いつものバッグの延長で使えるシンプルな形なら、浮かれすぎることなく適度な遊びに。







レザーでキリッと引き締めてPVC素材を大人仕様に

黒クリアハンドバッグ（19×39×19）／ザ バグマティ（オデット エ オディール 新宿店） 小さなフリンジの飾りが動きをプラス。







まっ白よりもむしろひかえめ「ミニマムなシルバー」

白とならぶ洗練さや軽さを得られるうえに、光沢によるわずかな陰影で緊張感が和らぐことで、意外にも装いにとけ込みやすいシルバー。なかでもコンパクトサイズは、アクセ感覚で使える利点が。







深みが生まれる目の粗いシボ加工

シルバーハンドバッグ（15.5×22.5×11）／ジャンニ キアリーニ（ジャンニ キアリーニ 銀座店） イタリア製の牛革を使用。使うたびに手元になじむ。







「白黒の中でスポーティ」

スポーティ人気の波はバッグにも。合わせやすくてシックを保てるモノトーンを条件にすることで、幼く見えず、都会でも浮かない落ち着きが得られる。







キャンバスに意表をつくウエットスーツとの異素材コンビ」

白×黒バッグ（35×27.5×23.5）／ホテルアンダースコア ぬれたものも収納できて、水辺のレジャーでも活躍。







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