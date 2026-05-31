【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄に共通する2文字は？ ヒントは占い
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、お買い物のアイテム、神秘的な道具、そして人々の暮らしを支える作物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
か□□ぐ
□□っと
□□いも
ヒント：商品やサービスの情報がまとまった案内用の冊子。独自の絵柄が描かれたカードを用いる、ヨーロッパ発祥の神秘的な占い。そして、熱帯などの地域で主食として栽培されている、デンプンが豊富な作物を思い浮かべてみてください。
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▼解説
それぞれの言葉に「たろ」を入れると、次のようになります。
かたろぐ（カタログ）
たろっと（タロット）
たろいも（タロイモ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、生活に便利な商品情報を届ける身近なメディアから、人々の迷いや未来に寄り添う神秘的な占いの文化、さらには世界の食卓を支える大地の恵みまでを網羅しました。共通する「たろ」という響きが、利便性を追求した日常のツール、幻想的な世界の魅力を伝える道具、素朴で力強い食文化の表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、お買い物のアイテム、神秘的な道具、そして人々の暮らしを支える作物という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□ぐ
□□っと
□□いも
ヒント：商品やサービスの情報がまとまった案内用の冊子。独自の絵柄が描かれたカードを用いる、ヨーロッパ発祥の神秘的な占い。そして、熱帯などの地域で主食として栽培されている、デンプンが豊富な作物を思い浮かべてみてください。
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正解：たろ正解は「たろ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たろ」を入れると、次のようになります。
かたろぐ（カタログ）
たろっと（タロット）
たろいも（タロイモ）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、生活に便利な商品情報を届ける身近なメディアから、人々の迷いや未来に寄り添う神秘的な占いの文化、さらには世界の食卓を支える大地の恵みまでを網羅しました。共通する「たろ」という響きが、利便性を追求した日常のツール、幻想的な世界の魅力を伝える道具、素朴で力強い食文化の表現を心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ豊かな広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)