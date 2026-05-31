Ä»¼èº½µÖ¤Ç³¤´ßÀ¶ÁÝ³«»Ï¡¡¥É¥í¡¼¥ó¤ÇÉºÃå¤´¤ß±¿ÈÂ
¡¡Ä»¼èº½µÖ¡ÊÄ»¼è»Ô¡Ë¤Î³¤´ß±è¤¤¤Ç31Æü¡¢ÉºÃå¤´¤ß¤ÎÀ¶ÁÝ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£³¤´ß¤Ëµù¶ñ¤ä¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤Ê¤É¤ÎÉºÃå¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ê´Ñ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢Ä»¼è¸©¤äÌ±´ÖÃÄÂÎ¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÄ»¼èº½µÖÌ¤Íè²ñµÄ¡×¤¬¼çºÅ¤·¤¿¡£Æ±²ñµÄ¤Ë¤è¤ë¤ÈÉºÃå¤´¤ß¤ËÆÃ²½¤·¤¿³èÆ°¤Ï½é¤á¤Æ¡£11·î¤Þ¤Ç¤Ë·×6²ó¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡31Æü¤Ï¸©Æâ³°¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢85¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢º½µÖÅìÂ¦¤Î³¤´ß¤Ç¥Ö¥¤¤ä¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤Ê¤É¤Î¤´¤ß¤ò½¦¤¤½¸¤á¤¿¡£Âç·¿¤´¤ß¤Î±¿ÈÂ¤Ë¤Ï¥É¥í¡¼¥ó¤â³èÍÑ¤·¡¢Ìó100¥¥í¤ò²ó¼ý¡£¸©Æâ¤«¤é½¾¶È°÷¤é¤È»²²Ã¤·¤¿²ñ¼ÒÌò°÷¿¹¸¶¿¿¤µ¤ó¡Ê49¡Ë¤Ï¡Öº½µÖ¤Ï°ìÈÖ¤Î´Ñ¸÷»ñ¸»¡£ÃÏ°è¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¿´¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£