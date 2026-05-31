¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Î±è³¤°èÀïÆ®´Ï¡¢¾Íè¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡¡¡Ö¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÁÆ°´Ï¡×¤ÎºÇ½ª´Ï¤¬½¢Ìò¡¡
¡ÊCNN¡ËÊÆ³¤·³¤Ïº£·î¡¢35ÀÉ¤ò¿ô¤¨¤ë±è³¤°èÀïÆ®´Ï¡ÊLCS¡Ë¤ÎºÇ½ª´Ï¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ò¥ª¥Ï¥¤¥ª½£¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉÖÆ¬¡Ê¤Õ¤È¤¦¡Ë¤Ç½¢Ìò¤µ¤»¤¿¡£
¥Õ¥ó¡¦¥«¥ª³¤·³Ä¹´±Âå¹Ô¤Ï¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢SNS¤Ë¡Ö¹ÝÅ´¡¢¶¯¤µ¡¢ÎÏ¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
LCS·×²è¤ËÈãÈ½Åª¤Ê¿Í¡¹¤ÎÉ¾²Á¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£
¤¢¤ë¿Í¤Ï¡Ö³Ê¹¥¤Î±Â¿©¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÉÔ¼óÈø¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¼Â¸³¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤â¹â²Á¤Ê¼Â¸³¤À¡£·×²è¤ÎÈñÍÑ¤Ï600²¯¥É¥ë¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó9Ãû5600²¯±ß¡Ë¤È¸«ÀÑ¤â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä´ººÊóÆ»¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥í¥Ñ¥Ö¥ê¥«¡×¤Ï2023Ç¯¤Îµ»ö¤Ç¡¢ºÇ½ªÈñÍÑ¤Ï1000²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¹â²Á¤ÊÀÇ½ÉÔÂ¤ÎÊ¼´ï¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¿ÊÆ·³¤ÎÎò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ºÇ°¥ì¥Ù¥ë¤ÎÌµÂÌ¸¯¤¤¡×¡£¥×¥í¥Ñ¥Ö¥ê¥«¤Îµ»ö¤Ï¤½¤¦É¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
LCS¤ÏÊÆ³¤·³¤¬¿å¾å´ÏÂâ¤Î¡Ö¥í¡¼¥¨¥ó¥É¡×¤È¸Æ¤Ö°ÌÃÖÉÕ¤±¤Ë¤¢¤ë¡£Í¶Æ³¥ß¥µ¥¤¥ë¶îÃà´Ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ¾®·¿¤Ç¡¢¾è°÷¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢²ÐÎÏ¤äËÉ¸æÇ½ÎÏ¤Ç¤âÎô¤ë¤¬¡¢Èæ³ÓÅª¹âÂ®¤Ç¡¢¤è¤êÀõ¤¤³¤°è¤Ç¤Î±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤À¤¬08Ç¯¤Î1ÈÖ´Ï½¢Ìò°ÊÍè¡¢LCS¤ÏÁê¼¡¤°µ¡³£ÅªÉÔ¶ñ¹ç¤ä»ö¸Î¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢Æ¬Ê¸»ú¤ò¤â¤¸¤Ã¤Æ¡Ö¥ê¥È¥ë¡¦¥¯¥é¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥·¥Ã¥×¥¹¡Ê¤Á¤Ã¤Ý¤±¤ÊÁÆ°´Ï¡Ë¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àè½µËö¤Ë¥¨¥ê¡¼¸Ð´ß¤Ç¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤¬½¢Ìò¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢Âç¤¤Êµ¿Ìä¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£LCS¤Îº£¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
17Ç¯¤Î³¤·³Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢LCS¤Ï20À¤µªËö¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ä¡£³¤·³¤Î·×²èÎ©°Æ¼Ô¤ÏÅö»þ¡¢¶îÃà´Ï¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿´Ï¤Ç¤ÏÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤±è´ß³¤°è¤Ç¤ÎÇ¤Ì³¤ËÅ¬¤·¤¿¡¢¤è¤ê¾®·¿¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
³¤·³¤ÏÏ·µà²½¤·¤¿Âç·¿´Ï¤ÎÂàÌò¤Ë¤âÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç·¿´Ï¤ËÈæ¤Ù¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤«¤Ä°Â²Á¤Ë·úÂ¤¤Ç¤¤ë¾®·¿¿å¾åÀïÆ®´Ï¤Ç´ÏÂâµ¬ÌÏ¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊýÅÓ¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î³¤·³ºîÀïÉôÄ¹¡¢¥Ð¡¼¥ó¡¦¥¯¥é¡¼¥¯Âç¾¤¬Çò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¤Î¤¬LCS¤À¡£³¤·³¤¬¤½¤ì¤Þ¤ÇÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Î·³´Ï¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤¬ÌäÂê¤ò¾·¤¯°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ï¡¼¥¯³¤·³¼¡´±¡ÊÅö»þ¡Ë¤Ë¤è¤ë14Ç¯¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈãÈ½ÇÉ¤«¤é¤Ï¡Ö¥¯¥é¡¼¥¯Âç¾¤Ï¤Þ¤º´ÏÄú¤¬É¬Í×¤À¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¤³¤Î´ÏÄú¤ÎÌò³ä¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¡×¤È¤Î¼çÄ¥¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Êó¹ð½ñ¤ÏLCS·×²è¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ÈÊ£»¨¤µ¤òÀâÌÀ¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¼¹É®¤µ¤ì¤¿¡£¥ï¡¼¥¯»á¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ç¡¢³¤·³¤ÏÍ×µáÄÌ¤ê¤Î´ÏÄú¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡Ö¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½ÅÍ×¤ÊÅÀ¤Ç¤ÏÍ½ÁÛ°Ê¾å¤ËÍ¥¤ì¤¿´Ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢LCS¤Î³«È¯¤¬¡ÖÀä¤¨´Ö¤Ê¤¤ÊÑ¹¹¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡×·ë²Ì¡¢¤½¤ÎÌò³ä¤ÏÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ë¤Ê¤ê¡¢³Ê¹¥¤ÎÈãÈ½¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÇ§¤á¤¿¡£
³¤·³¤ÏLCS¤¬½¾Íè¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë»î¤ß¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³¤·³¤ÎÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡ÖLCS·×²è¤Ï½ÀÆðÀ¤È¿×Â®À¡¢ÈñÍÑÂÐ¸ú²Ì¤ËÍ¥¤ì¤¿·úÂ¤¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤Á¥¤ä´ÏÂâ¶áÂå²½¤Ø¤Î³¤·³¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£LCS¤ÏÂÐµ¡ÍëÀï¤äÂÐÀøÀï¡¢¿å¾åÀï¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¤Ì³¤ÎÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢ÁÇÁá¤¯ºÆ¹½À®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤À¤¬¡¢Ã±°ì¤ÎÀß·×¤ËÍî¤ÁÃå¤¯¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æó¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬·úÂ¤¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¯¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¹ÝÅ´À½¤ÎÃ±Æ¹·¿´ÏÂÎ¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥àµé¡×¤È¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¤Î»°Æ¹´Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹µé¡×¤À¡£
³¤·³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ï·úÂ¤¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥í¥Ã¥¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥Á¥ó¤È¥ª¡¼¥¹¥¿¥ëUSA¤¬Äó½Ð¤·¤¿·×²è¤ÎÃæ¤«¤é°ì¤Ä¤À¤±Àß·×¤¬Áª¤Ð¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Î¾¼Ò¤Î¶¥Áè¤Ç¡Ö¶Ë¤á¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ê¡×Â¤Á¥ÊýË¡¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢Æó¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¤·ÈãÈ½ÇÉ¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÊ»ÍÑ¤ÏÊ¼ãë¡Ê¤Ø¤¤¤¿¤ó¡Ë¤ä¶¡µëÌÖ¤ÎÊ£»¨²½¤ò¾·¤¯¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
2¼ï¤Î¤¦¤Á¥µ¥¤¥º¤Ç¾å²ó¤ë¤Î¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹µé¤Ç¡¢Á´Ä¹Ìó128¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó32¥á¡¼¥È¥ë¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¥Õ¥ê¡¼¥À¥àµé¤ÏÁ´Ä¹Ìó118¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÉýÌó18¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£ÇÓ¿åÎÌ¤Ï¸å¼Ô¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¯¡¢3450¥È¥óÂÐ3200¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤â¥×¥í¥Ú¥é¿ä¿Ê¤äÂÉ¡Ê¤«¤¸¡Ë¤Ï»ÈÍÑ¤»¤º¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ç¹âÂ®¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¸¥§¥Ã¥È¤ò¶îÆ°¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢LCS¤ÏÈæ³ÓÅªÀõ¤¤±è´ß¿å°è¤Ç¤â±¿ÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢µ¡Íë¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¥ï¥¤¥ä¡¼¤ä¥±¡¼¥Ö¥ë¤ËÍí¤Þ¤ë¤Î¤â²óÈò¤Ç¤¤ë¡£
LCS¤Î´ÏÄ¹¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢¤³¤Î´Ï¤ò¡ÖÈô¹Ô¹ÃÈÄ¤È²ÐË¤¤òÈ÷¤¨¤¿·³ÍÑ¥¸¥§¥Ã¥È¥¹¥¡¼¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
ºÇ½é¤ÎÃ±Æ¹·¿LCS¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥À¥à¡×¤¬½¢Ìò¤·¤¿¤Î¤Ï08Ç¯¡£10Ç¯¤Ë¤Ï¡¢»°Æ¹·¿¤Ç½é¤Î¡Ö¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥¹¡×¤¬Â³¤¤¤¿¡£»³ÀÑ¤¹¤ëÌäÂê
LCS¤ÏÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥¤¥é¥ó¤¬ÀïÁè¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¥Ú¥ë¥·¥ãÏÑ¤ä¡¢ÊÆ¹ñ¤ÈÆ±ÌÁ¹ñ¤¬¡Ö¹Ò¹Ô¤Î¼«Í³¡×¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÆî¥·¥Ê³¤¤Ê¤É¡¢¸½ºß¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¸«½Ð¤·¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÊÆ³¤·³¤Î½ÅÍ×ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¡£
³¤·³¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤ÎÄó¾§¼Ô¤¤¤ï¤¯¡¢LCS¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¡×¡£¹âÂ®ÀÇ½¤æ¤¨¤Ë¾®·¿Äú¤Î·²¤ì¤ËÂÐ¹³¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢¥¤¥é¥ó¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ËÉßÀß¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¡Íë¤òÁÝÆ¤¤¹¤ëÈÆÍÑ¡Ê¤Ï¤ó¤è¤¦¡ËÀ¤â»ý¤Ä¤È¤µ¤ì¤¿¡£
¤À¤¬¡¢ÌäÂê¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤ê»Ï¤á¤ë¡£16Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡×¤Î¿ä¿Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Â»½ý¡£¸å¤ËÁàºî¥ß¥¹¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ½¢Ìò4Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¤Ï8¥«·î´Ö¡¢±¿ÍÑÉÔÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
LCS¤Î´ÏÂâ¤Ï1Ç¯¤Ç4·ï¤Îµ¡³£¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¡¢¿®ÍêÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾È½¤Ë½ý¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
LCS¤ÎÊú¤¨¤ëÌäÂê¤¬¸²ºß²½¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢³¤·³´´Éô¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿Í½»»¤òÂ¾¤ÎÍÑÅÓ¤Ë½¼¤Æ¤ëÊý¤¬Í±×¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
21Ç¯¡¢³¤·³¤ÏºÇ¤â¸Å¤¤LCS´ÏÄú¤ÎÂàÌò¤ò³«»Ï¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·×7ÀÉ¤¬ÂàÌò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ç¤â¡Ö¥¹¡¼¥·¥Æ¥£¡×¤Ï25Ç¯´Ö¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤ë´ÏÂâ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ï¤º¤«5Ç¯¤Î½¢Ìò´ü´Ö¤Ç23Ç¯¤ËÂàÌò¤·¤¿¡£
8ÈÖÌÜ¤Î¡Ö¥Õ¥©¡¼¥È¥ï¡¼¥¹¡×¤Ï7·î¤ËÂàÌò¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢ÊÆÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ï³¤·³¤Î´ÏÁ¥¼ûÍ×¤ä¡¢ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿¿ô½½²¯¥É¥ë¤ÎÀÇ¶â¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¤È¤ÎÍýÍ³¤òµó¤²¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤ÎÂàÌò¤ËÂÔ¤Ã¤¿¤ò¤«¤±¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤á³¤·³¤Ï¡¢¤Û¤ó¤Î¿ôÇ¯Á°¤Ë¤Ï´´Éô¤¬ÉÔÍ×¤È¤ß¤Ê¤·¤¿LCS¤ò²¿¤È¤«Í¸ú³èÍÑ¤·¤è¤¦¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
º£·î¸øÉ½¤µ¤ì¤¿26Ç¯ÅÙ¤Î³¤·³Â¤Á¥·×²è¤Ç¤Ï¡¢LCS¤ò¡ÖÅ¨¤Î°Õ»×·èÄê¤òÊ£»¨²½¤µ¤»¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¡¢ÉÔ²Ä·ç¤ÊÄã¥³¥¹¥È´ÏÂâÀïÎÏ¡×¤È·ÁÍÆ¡£ÂÐµ¡ÍëÀï¤ÇÍ¸ú¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Û¤«¡¢¿å¾åÀï¤òÁÛÄê¤·¤ÆNSM¥ß¥µ¥¤¥ë¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖLCS¤ò½ä¤ëÀïÎ¬¤Ï¡¢Ä´Ã£¤«¤é°Ý»ý¤ª¤è¤Ó¶áÂå²½¤ÎÃÊ³¬¤Ø°Ü¹Ô¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î´ÏÄú¤Î½¢Ìò´ü´Ö¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¸ºß°ÕµÁ¤äÀïÆ®Ç½ÎÏ¡¢¿®ÍêÀ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤À¡×¡£³¤·³¤Î·×²è¤Ï¤½¤¦»ØÅ¦¤·¤¿¡£
ÀìÌç²È¤Ï²ûµ¿Åª¤À¡£
ÊÆ³°¸òÀ¯ºö¸¦µæ½ê¡ÊFPRI¡Ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÈó¾ï¶Ð¾åµé¸¦µæ°÷¡¢¥¨¥Þ¡¦¥½¡¼¥ë¥º¥Ù¥ê¡¼»á¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡ÖLCS¤Ï¼ÂÀï·Ð¸³¤¬°ìÅÙ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÀïÆ®¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¤É¤³¤Þ¤ÇÍÍÑ¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤À¡× ¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥½¡¼¥ë¥º¥Ù¥ê¡¼»á¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥¤¥é¥ó¤È¤ÎÀïÁè¤Ç¤Ï¡¢µ¡Íë½üµîÇ¤Ì³¤ÇÃæÅì¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿3ÀÉ¤ÎLCS¤¬Ç¤Ì³¤ò¿ë¹Ô¤·¤¿¾Úµò¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈÏÃ¤¹¡£ÊÆÃæ±û·³¤ÏCNN¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢LCS¤¬¤³¤ÎÊ¶Áè¤Ç¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿Ìò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ÊÆÃæ±û·³¤¬¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤Ç¤Îµ¡Íë½üµî¤Ë¸þ¤±¤¿¾ò·ïÀ°È÷¤ËÃå¼ê¤¹¤ë¤È4·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿ºÝ¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤òºÇ½é¤ËÄÌ²á¤·¤¿¤Î¤ÏLCS¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¶îÃà´Ï¤À¤Ã¤¿¡£
ÀïÁè³«»Ï°Ê¹ß¡¢µ¡Íë½üµî¤òÁÛÄê¤·¤Æ3ÀÉ¤ÎLCS¤¬ÏÑ´ßÃÏ°è¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¾¯¤Ê¤¯¤È¤â2ÀÉ¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ä¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ÇÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÆ³¤·³ÂàÌòÂçº´¤Î¥«¡¼¥ë¡¦¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤ÏCNN¤ËÂÐ¤·¡¢LCS¤¬·¸Áè³¤°è¤Ç¼ÂÀïÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ë¤ÏÂÐ¶õËÉ¸æÇ½ÎÏ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
³¤·³¤Ï25Ç¯¡¢¥É¥í¡¼¥ó¡ÊÌµ¿Íµ¡¡ËÂÐºö¤òÇ°Æ¬¤ËLCS¤ÎËÉ¸æÎÏ¶¯²½¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤¬¡¢¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï²ûµ¿Åª¤À¡£
¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡ÖLCS¤Ï½ä¹Ò¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥É¥í¡¼¥ó¡¢¹Ò¶õµ¡¤Î³Ê¹¥¤Î±Â¿©¤À¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤É¤ó¤Ê¶¼°Ò¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÉÁ¤¤¤Æ¤âLCS¤Ï¤Û¤ÜÌµÎÏ¤ËÅù¤·¤¤¡£Å¨ÂÐÅª¤Ê¹Ò¶õµ¡¤ä¥É¥í¡¼¥ó¡¢¥ß¥µ¥¤¥ë¡¢·²¤ì¡Ê¥¹¥¦¥©¡¼¥à¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¶¼°Ò¤¬Â¸ºß¤¹¤ë³¤°è¤Ç¤Ï¡¢³¤Â±ÂÐºö¤Î¾¥²ü³èÆ°¤Ç¤µ¤¨´í¸±¤¹¤®¤ë¡×¡Ê¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¡Ë
¥½¡¼¥ë¥º¥Ù¥ê¡¼»á¤Ï¤³¤ì¤ËÉÕ¤±Â¤·¤Æ¡¢LCS¤Ï¡ÖÀëÅÁÄÌ¤ê¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¼Â¸³¤À¡£ÊÆ³¤·³¤Ï²ÄÇ½¤ÊÈÏ°Ï¤Ç¤³¤Î´ÏÄú¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤è¤¦¤ÈºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¤Åº¤¨¤¿¡£
¥½¡¼¥ë¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥·¥å¥¹¥¿¡¼Î¾»á¤È¤â¡¢LCS¤Ï³¤·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç¤Ë°ì»þ¤·¤Î¤®¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·À¤Âå¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ë¼è¤Ã¤ÆÂå¤ï¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
¿··¿¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡ÖFF¡ÊX¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢±è´ß·ÙÈ÷Ââ¤Î¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥Éµé¡×¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥«¥Ã¥¿¡¼¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥Í¥¤¥Ð¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Êó¤¸¤¿º£Ç¯1·î¤Î³¤·³¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿³¤·³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¤³¤Î´Ï¤ÏLCS¤è¤êÂç·¿¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÇÓ¿åÎÌ¤Ï4750¥È¥ó¤Ë¾å¤ë¡£
¿··¿¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëºòÇ¯12·î¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡¢³¤·³¤Ï28Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë1ÈÖ´Ï¤ò¿Ê¿å¤µ¤»¤¿¤¤¹Í¤¨¡£¥Í¥¤¥Ð¥ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢³¤·³¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë50¡Á65ÀÉ¤Î¿··¿¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¤òÇÛÈ÷¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥å¥¹¥¿¡¼»á¤Ï¡¢LCS´ÏÂâ¤Î¾Íè¤ÏÌÀ¤ë¤¯¤âÄ¹¤¯¤â¤Ê¤¤¤È¤Î¸«Êý¤À¡£
¡Ö3¡Á4Ç¯¸å¤Ë¿··¿¡Ê¥Õ¥ê¥²¡¼¥È¡Ë¤¬½¢Ìò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï°Ý»ý¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢1ÀÉ¤¢¤ë¤¤¤Ï2ÀÉ¤º¤ÄÀÅ¤«¤ËÂàÌò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×