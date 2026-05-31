°ËÆ£¾¢±Ã²¦¤¬ËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤ë¤«¡¢ºØÆ£È¬ÃÊ¤¬Èá´ê¤ÎÃ¥¼è¤« ±¿Ì¿¤Î±Ã²¦ÀïºÇ½ªÂè5¶ÉÂÐ¶É³«»Ï¡ª
¡¡¾´ý¤ÎÂè11´ü±Ã²¦Àï¸ÞÈÖ¾¡ÉéÂè5¶É¤¬5·î31Æü¡¢ÀéÍÕ¸©Çð»Ô¡ÖÇð¤ÎÍÕ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ËÉ±Ò3Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê²¦ºÂ¡¢23¡Ë¤Ë¡¢½é¤Î±Ã²¦°Ì³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦ºØÆ£¿µÂÀÏºÈ¬ÃÊ¡Ê33¡Ë¤¬Ä©¤àÂç°ìÈÖ¡£¥·¥ê¡¼¥ºÀ®ÀÓ2¾¡2ÇÔ¤Î¥¿¥¤¤Ç·Þ¤¨¤¿ËÜ¶É¤Ï¡¢¾¡¼Ô¤¬±Ã²¦¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¡£¾´ý³¦¤Îº£¸å¤Î¤æ¤¯¤¨¤òÀê¤¦¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢±¿Ì¿¤ÎºÇ½ª¶É¤¬Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡ÚÃæ·Ñ¡Û°ËÆ£±Ã²¦VSºØÆ£È¬ÃÊ ÃíÌÜ¤ÎºÇ½ª¶É¡ÊÀ¸Ãæ·ÑÃæ¡Ë
¡¡º£´ü¤Î¸ÞÈÖ¾¡Éé¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë·ãÆ°¤ÎÅ¸³«¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³«ËëÅö½é¤Ï°ËÆ£±Ã²¦¤¬Âè1¶É¤ÈÂè2¶É¤Ç¾¡Íø¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¡¤·ÀÚ¤ë¤Î¤«¤È¤â»×¤ï¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥«¥ÉÈÖ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿ºØÆ£È¬ÃÊ¤¬°ÕÃÏ¤ÎÌÔÈ¿·â¤ò¸«¤»¡¢Âè3¶É¤«¤é¤Î2Ï¢¾¡¤Ç¾¡Éé¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡ËÉ±Ò¤òÌÜ»Ø¤¹°ËÆ£±Ã²¦¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÊÝ»ý¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤òÁ´¤Æ¼Í»ß¤á¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢5·î28Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²¦°ÌÀïÄ©Àï¼Ô·èÄêÀï¤Ç¤Ï±©À¸Á±¼£¶åÃÊ¡Ê55¡Ë¤òÇË¤ê¡¢Æ£°æÁïÂÀ²¦°Ì¡ÊÎµ²¦¡¢Ì¾¿Í¡¢´ýÀ»¡¢´ý²¦¡¢²¦¾¡¢23¡Ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤³¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤È¾¡Éé¶¯¤µ¤òÈ¯´ø¤·¡¢3Ï¢ÇÆ¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
¡¡°ìÊý¤ÎºØÆ£È¬ÃÊ¤Ï¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤ÎÊ¥¤«¤é2¾¡¤òÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤Ç´°Á´¤ËÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2´üÏ¢Â³Ä©Àï¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡¢¤½¤·¤ÆÈá´ê¤ÎÃ¥¼è¤ò³ð¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¿´¿È¤È¤â¤ËºÇ¹â¤Î¾õÂÖ¤ÇÈ×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤Î»àÆ®¤òÀ©¤·¡¢ºÇ¸å¤Ë¾Ð¤¦¤Î¤Ï¤É¤Á¤é¤«¡£»ý¤Á»þ´Ö¤Ï³Æ4»þ´Ö¡¢¿¶¤ê¶ð¤Î·ë²Ì¡¢Àè¼êÈÖ¤Ï°ËÆ£±Ã²¦¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë