信用残ランキング【売り残減少】 サンリオ、日本コークス、ＫＬａｂ
●信用売り残減少ランキング【ベスト50】
※5月22日信用売り残の5月15日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8136> サンリオ -4,925 1,571 27.91
２．<3315> 日本コークス -697 3,301 3.62
３．<3656> ＫＬａｂ -696 7,963 2.09
４．<4980> デクセリ -562 157 12.37
５．<7600> 日本ＭＤＭ -539 311 6.18
６．<9501> 東電ＨＤ -502 1,132 85.05
７．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -469 9,541 1.12
８．<4005> 住友化 -394 762 10.40
９．<5803> フジクラ -364 1,914 13.93
10．<2678> アスクル -351 229 4.46
11．<9984> ＳＢＧ -335 5,518 4.39
12．<3549> クスリアオキ -320 23 2.18
13．<9434> ＳＢ -319 3,656 7.68
14．<6857> アドテスト -315 836 6.82
15．<6264> マルマエ -296 1,479 0.56
16．<7272> ヤマハ発 -288 178 12.46
17．<7201> 日産自 -209 1,862 16.75
18．<3099> 三越伊勢丹 -206 322 0.55
19．<2146> ＵＴ -202 948 7.49
20．<4689> ラインヤフー -183 477 31.95
21．<6740> Ｊディスプレ -183 20,289 2.65
22．<4392> ＦＩＧ -181 339 8.47
23．<7267> ホンダ -172 1,130 9.10
24．<4914> 高砂香 -152 82 2.92
25．<3661> エムアップ -150 66 21.99
26．<2491> Ｖコマース -148 793 1.25
27．<8053> 住友商 -146 253 4.72
28．<8058> 三菱商 -136 1,092 3.83
29．<8346> 東邦銀 -133 374 3.57
30．<7974> 任天堂 -133 814 18.80
31．<3436> ＳＵＭＣＯ -127 770 2.72
32．<5269> 日コン -125 85 5.28
33．<6902> デンソー -125 194 17.32
34．<7203> トヨタ -124 2,960 6.19
35．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -120 2,229 2.40
36．<8141> 新光商 -109 175 1.17
37．<1961> 三機工 -108 130 2.01
38．<8035> 東エレク -104 238 3.85
39．<9616> 共立メンテ -98 162 8.10
40．<8001> 伊藤忠 -95 628 11.63
41．<7011> 三菱重 -90 860 28.70
42．<8771> イー・ギャラ -86 27 18.94
43．<8628> 松井 -85 820 1.02
44．<4714> リソー教育Ｇ -84 263 5.81
45．<7238> ブレーキ -83 217 21.44
46．<285A> キオクシア -82 773 14.83
47．<6920> レーザーテク -79 297 5.85
48．<2982> ＡＤＷＧ -75 548 5.33
49．<6758> ソニーＧ -74 313 40.19
50．<4443> Ｓａｎｓａｎ -73 210 11.62
株探ニュース
※5月22日信用売り残の5月15日信用売り残に対する減少ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1557銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<8136> サンリオ -4,925 1,571 27.91
２．<3315> 日本コークス -697 3,301 3.62
３．<3656> ＫＬａｂ -696 7,963 2.09
４．<4980> デクセリ -562 157 12.37
５．<7600> 日本ＭＤＭ -539 311 6.18
６．<9501> 東電ＨＤ -502 1,132 85.05
７．<543A> ＡＲＣＨＩＯ -469 9,541 1.12
８．<4005> 住友化 -394 762 10.40
９．<5803> フジクラ -364 1,914 13.93
10．<2678> アスクル -351 229 4.46
11．<9984> ＳＢＧ -335 5,518 4.39
12．<3549> クスリアオキ -320 23 2.18
13．<9434> ＳＢ -319 3,656 7.68
14．<6857> アドテスト -315 836 6.82
15．<6264> マルマエ -296 1,479 0.56
16．<7272> ヤマハ発 -288 178 12.46
17．<7201> 日産自 -209 1,862 16.75
18．<3099> 三越伊勢丹 -206 322 0.55
19．<2146> ＵＴ -202 948 7.49
20．<4689> ラインヤフー -183 477 31.95
21．<6740> Ｊディスプレ -183 20,289 2.65
22．<4392> ＦＩＧ -181 339 8.47
23．<7267> ホンダ -172 1,130 9.10
24．<4914> 高砂香 -152 82 2.92
25．<3661> エムアップ -150 66 21.99
26．<2491> Ｖコマース -148 793 1.25
27．<8053> 住友商 -146 253 4.72
28．<8058> 三菱商 -136 1,092 3.83
29．<8346> 東邦銀 -133 374 3.57
30．<7974> 任天堂 -133 814 18.80
31．<3436> ＳＵＭＣＯ -127 770 2.72
32．<5269> 日コン -125 85 5.28
33．<6902> デンソー -125 194 17.32
34．<7203> トヨタ -124 2,960 6.19
35．<6619> ＷＳＣＯＰＥ -120 2,229 2.40
36．<8141> 新光商 -109 175 1.17
37．<1961> 三機工 -108 130 2.01
38．<8035> 東エレク -104 238 3.85
39．<9616> 共立メンテ -98 162 8.10
40．<8001> 伊藤忠 -95 628 11.63
41．<7011> 三菱重 -90 860 28.70
42．<8771> イー・ギャラ -86 27 18.94
43．<8628> 松井 -85 820 1.02
44．<4714> リソー教育Ｇ -84 263 5.81
45．<7238> ブレーキ -83 217 21.44
46．<285A> キオクシア -82 773 14.83
47．<6920> レーザーテク -79 297 5.85
48．<2982> ＡＤＷＧ -75 548 5.33
49．<6758> ソニーＧ -74 313 40.19
50．<4443> Ｓａｎｓａｎ -73 210 11.62
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