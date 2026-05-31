　●信用売り残減少ランキング【ベスト50】

　　※5月22日信用売り残の5月15日信用売り残に対する減少ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1557銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<8136> サンリオ 　　 　　-4,925　　　1,571　　 27.91
２．<3315> 日本コークス　　　　-697　　　3,301　　　3.62
３．<3656> ＫＬａｂ 　　 　　　-696　　　7,963　　　2.09
４．<4980> デクセリ 　　 　　　-562　　　　157　　 12.37
５．<7600> 日本ＭＤＭ 　 　　　-539　　　　311　　　6.18
６．<9501> 東電ＨＤ 　　 　　　-502　　　1,132　　 85.05
７．<543A> ＡＲＣＨＩＯ　　　　-469　　　9,541　　　1.12
８．<4005> 住友化 　　　 　　　-394　　　　762　　 10.40
９．<5803> フジクラ 　　 　　　-364　　　1,914　　 13.93
10．<2678> アスクル 　　 　　　-351　　　　229　　　4.46
11．<9984> ＳＢＧ 　　　 　　　-335　　　5,518　　　4.39
12．<3549> クスリアオキ　　　　-320　　　　 23　　　2.18
13．<9434> ＳＢ 　　　　 　　　-319　　　3,656　　　7.68
14．<6857> アドテスト 　 　　　-315　　　　836　　　6.82
15．<6264> マルマエ 　　 　　　-296　　　1,479　　　0.56
16．<7272> ヤマハ発 　　 　　　-288　　　　178　　 12.46
17．<7201> 日産自 　　　 　　　-209　　　1,862　　 16.75
18．<3099> 三越伊勢丹 　 　　　-206　　　　322　　　0.55
19．<2146> ＵＴ 　　　　 　　　-202　　　　948　　　7.49
20．<4689> ラインヤフー　　　　-183　　　　477　　 31.95
21．<6740> Ｊディスプレ　　　　-183　　 20,289　　　2.65
22．<4392> ＦＩＧ 　　　 　　　-181　　　　339　　　8.47
23．<7267> ホンダ 　　　 　　　-172　　　1,130　　　9.10
24．<4914> 高砂香 　　　 　　　-152　　　　 82　　　2.92
25．<3661> エムアップ 　 　　　-150　　　　 66　　 21.99
26．<2491> Ｖコマース 　 　　　-148　　　　793　　　1.25
27．<8053> 住友商 　　　 　　　-146　　　　253　　　4.72
28．<8058> 三菱商 　　　 　　　-136　　　1,092　　　3.83
29．<8346> 東邦銀 　　　 　　　-133　　　　374　　　3.57
30．<7974> 任天堂 　　　 　　　-133　　　　814　　 18.80
31．<3436> ＳＵＭＣＯ 　 　　　-127　　　　770　　　2.72
32．<5269> 日コン 　　　 　　　-125　　　　 85　　　5.28
33．<6902> デンソー 　　 　　　-125　　　　194　　 17.32
34．<7203> トヨタ 　　　 　　　-124　　　2,960　　　6.19
35．<6619> ＷＳＣＯＰＥ　　　　-120　　　2,229　　　2.40
36．<8141> 新光商 　　　 　　　-109　　　　175　　　1.17
37．<1961> 三機工 　　　 　　　-108　　　　130　　　2.01
38．<8035> 東エレク 　　 　　　-104　　　　238　　　3.85
39．<9616> 共立メンテ 　　　　　-98　　　　162　　　8.10
40．<8001> 伊藤忠 　　　　　　　-95　　　　628　　 11.63
41．<7011> 三菱重 　　　　　　　-90　　　　860　　 28.70
42．<8771> イー・ギャラ 　　　　-86　　　　 27　　 18.94
43．<8628> 松井 　　　　　　　　-85　　　　820　　　1.02
44．<4714> リソー教育Ｇ 　　　　-84　　　　263　　　5.81
45．<7238> ブレーキ 　　　　　　-83　　　　217　　 21.44
46．<285A> キオクシア 　　　　　-82　　　　773　　 14.83
47．<6920> レーザーテク 　　　　-79　　　　297　　　5.85
48．<2982> ＡＤＷＧ 　　　　　　-75　　　　548　　　5.33
49．<6758> ソニーＧ 　　　　　　-74　　　　313　　 40.19
50．<4443> Ｓａｎｓａｎ 　　　　-73　　　　210　　 11.62

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