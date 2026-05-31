【明治安田J1百年構想リーグ】ガンバ大阪 1−1 東京ヴェルディ（5月30日／パナソニック スタジアム 吹田）

【映像】スパイク片手に全力ダッシュ＆シュート

東京ヴェルディのFW福田湧矢がまさかの珍プレーを見せた。完璧なラインブレイクからフィニッシュに持ち込んだストライカーの手に握られていたあるものにファンたちが総ツッコミを見せている。

東京Vは5月30日、明治安田J1百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦でガンバ大阪と敵地で対戦。福田は2シャドーの一角としてスタメン出場した。

すると1点を追いかける45＋1分にまさかのシーンを迎える。右サイドに流れながらボールをキープした福田だったが、DF中谷進之介とDF初瀬亮に挟み込まれて転倒。その際に左足のスパイクが脱げてしまう。

しかしそのままプレーが続行されると、ハーフウェイライン付近で東京Vがボールを奪取。ボールを受けたMF森田晃樹が、右サイドの奥のスペースを見つけて浮き球のパスを送ると、これに反応した福田が絶妙なタイミングでラインの裏に抜け出し、飛び出したGK東口順昭よりも先に右足でボールに触った。最終的にはカバーに入ったDF佐々木翔悟によって、ゴールライン手前でクリアされた。

この場面で注目を集めたのが福田の“姿”だ。右手には、直前に脱げたスパイク。つまり片足が裸足の状態で走り込み、そのままシュートまで持ち込んでいたのだ。

この様子にDAZNで解説を務めた加地亮氏は「福田選手は靴が脱げてますね。スパイク持ったままシュート打ってますね。これはなかなか見ない光景」と指摘。さらに「前節はスパイクがゴールに入ってましたよね」と振り返り、異例の“スパイクエピソード”にも言及した。

するとSNSではこのプレーが話題に。「今日もスパイク脱げた」「スパイク持ったまま走ってて」「こいつなんでこんなにおもろいん」「2試合連続スパイク脱げるw」「スパイク王子こと福田湧矢」「スパイクを手にしたままシュートを打つ」「こんなシーンあるんかよw」と大盛り上がりを見せた。

なお福田は47分にボックス外から右足を振り抜いて同点弾をマーク。このときはしっかりと両足にスパイクを履いていた。東京Vがこのゴールで引き分けに持ち込んだ。なお、第2戦6月6日に東京Vのホームである味の素スタジアムで行われる。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）