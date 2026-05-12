嵐、３１日・東京ドーム公演で歴史に幕　「＃５３１はおウチで嵐」会場周辺の混乱回避へ在宅鑑賞呼びかけ

「嵐」が、３１日にグループ活動を終了する。同日午後６時から東京ドームで、全国ツアー「Ｗｅ ａｒｅ ＡＲＡＳＨＩ」（５都市計１５公演）の最終公演を開催し、約２６年半の活動に幕を下ろす。

平成、令和の音楽シーンを席巻し、幅広い世代に愛された国民的グループ・嵐が、活動最終日を迎える。３１日の東京ドーム公演は、生配信を実施。開演３時間前の午後３時からは特別映像の配信も予告されている。ファンクラブ以外の人もチケット購入可能なため、列島がラストステージに熱視線を注ぐことが予想される。

有終の美を完遂すべく、会場周辺の混乱やマナー違反対策などにも余念がない。２５日には所属事務所「ＳＴＡＲＴＯ ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」の公式Ｘが、「公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えください」と“音漏れ参戦”などの自粛を周知。公式Ｘやファンクラブサイトなどでは、「＃５３１はおウチで嵐」のハッシュタグを推奨し、在宅鑑賞を呼びかけている。

ファンサービスも忘れていない。“おウチ”で生配信を見守るファン特典として、有料ファンクラブ会員限定チケット購入者には、ライブ演出で人気の「オリジナル銀テープ」が後日郵送される予定だ。さらに、公演の見逃しアーカイブ配信は６月１５日まで行われ、日本語だけでなく英語や韓国語、タイ語など４言語に字幕で対応。世界のファンがラストステージの模様を見届けることが可能となる。

２５年５月に、２６年５月末をもって活動終了することを報告。２０年末から芸能活動を休止していた大野智（４５）もこの１年間は復帰し、グループは本格再始動していた。２６年３月４日には、１９５１日ぶりの新曲「Ｆｉｖｅ」を配信リリースし、各ストリーミングサイトで配信初日として自己最高の３２０万回再生を記録するなど、変わらぬ人気を証明した。３月１３日から札幌ドームで開幕したツアーは、グループが幾度も公演を重ねてきた思い出の地・東京ドームで終着を迎える。ラストステージで５人が見せるパフォーマンスや絆、歩みをともにしたファンに向けてどんな言葉を贈るのか注目が集まる。

◆嵐の３１日公演の生配信視聴方法

ファンクラブサイト「ファミリークラブオンライン」（嵐ファンクラブ会員＝３９００円・ファミリークラブ会員＝４５００円）での購入や、一般チケット（６０００円）も専用サイトから購入可能。午後３時から特別映像、ライブ本編は午後６時から配信される。スマホやＰＣ、テレビにつないでの視聴ができ、見逃し配信（開始日は後日発表）は６月１５日午後１１時５９分までを予定。飲食店やイベント会場での営利目的の上映などは権利侵害のため違法となる。