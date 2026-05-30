凛として時雨が、2025年12月27日に日本武道館にて開催した＜凛として時雨 失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan＞を、7月15日にBD映像商品としてリリースされることを発表した。

本公演は『デビューアルバム#4』をリリースしてから20周年を記念したツアーとなっており、約12年ぶりの日本武道館公演の様子が収録されている。凛として時雨の鋭く研ぎ澄まされライブならではの緊張感を体感できる作品となっており、本日より予約開始となる。

さらに、ワンマンライブツアー＜凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER＞も開催決定した。9月29日の愛知・Zepp Nagoyaを皮切りに東名阪での公演を予定している。こちらもチケット予約がスタートしているため、ぜひチェックしてほしい。

◾️BD『失神蠍 TOUR 2025 Tornado in Budokan』

2026年7月15日（水）発売

購入：https://lingtositesigure.lnk.to/ShisshinSasoriTOUR2025.TornadoinBudokan_BD 品番：AIXL-218

価格：9,900円（税込）

形態：BD-VIDEO 1DISC

仕様：三方背＋100Pフォトブックレット＋凛として時雨トレーディングカード004封入 ▼収録曲

1 想像のSecurity

2 Sα.SO.RI.

3 竜巻いて鮮脳

4 laser beamer

5 JPOP Xfile

6 DISCO FLIGHT

7 Enigmatic Feeling

8 a symmetry

9 sick mind B rain

10 Acoustic

-ピエール中野Drum Solo-

11 replica

12 nakano kill you

13 感覚UFO

14 滅亡craft

15 アレキシサイミアスペア

16 abnormalize

17 Loo% Who%

18 Telecastic fake show

19 傍観 ▼特典

Amazon.co.jp … ビジュアルシート5枚セット

セブンネットショッピング … サコッシュ

楽天ブックス … スマホショルダー

凛として時雨応援店 … B2ポスター

※特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

※上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

※応援店対象店舗・特典絵柄は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、予めご了承ください。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。

◾️＜凛として時雨 TOUR 2026 DREAM KILLER＞

2026年9月29日（火）愛知・Zepp Nagoya

2026年10月1日（木）東京・Zepp Haneda (TOKYO)

2026年10月7日（水）大阪・Zepp Osaka Bayside ▼オフィシャル先行受付 ※抽選先行

受付期間：2026年5月30日（土）20:30〜2026年6月21日（日）23:59

当落確認・入金期間：2026年6月25日（木）15:00〜2026年6月29日（月）23:00

受付URL：https://l-tike.com/sigure