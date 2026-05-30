歌舞伎俳優中村橋之助（30）、元乃木坂46の女優能條愛未（31）が30日、東京・ホテルニューオータニで、挙式、披露宴を執り行った。

披露宴では、巨人ファンの橋之助があこがれていた巨人元監督の高橋由伸氏が「国生（＝橋之助）君とは小学生のころからの知り合いで、お父さまと一緒に食事したりとか、うちの娘たちもかわいがってくれた。優しい部分を小さいころから知っている。これからも歌舞伎界引っ張っていってご活躍してくれたらと思います」と祝福した。

元貴乃花親方の花田光司氏と元フジテレビアナウンサー河野景子さんの長男で、靴職人でタレントの花田優一は「出会ったきっかけは完全に僕のおかげ」とし、橋之助と能條が知り合ったきっかけとなったミュージカル「ポーの一族」出演を橋之助に勧めたとした。「絶対に君は歌えるからやってみろ、ということで『ポーの一族』に出た結果、こんな結婚式に恵まれました」と話した。

能條の高校の同級生で友人のタレント朝日奈央は「お互いアイドル活動をしていて、何でも話し合える仲だった。将来、どんな人と結婚するんだろうねと話していたこともあった。こんなすてきな人と結婚するとは」。

元乃木坂46の高山一実は「本当に頑張り屋さんで、涙をあまり見たことがない。笑顔で頑張る愛未のことをかっこいいなと思っていた。忙しくなると思うから、会える一瞬、一瞬を大切にしていきたい」と、言葉を送った。