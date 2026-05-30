歌舞伎俳優の中村橋之助、元乃木坂４６の女優・能條愛未が３０日、東京・紀尾井町のホテルニューオータニで挙式・披露宴を行い、歌舞伎界、芸能界を中心に約１０００人が祝福に駆け付けた。

能條は歌舞伎俳優の妻として「おかみさん修業」に励んでいる。お手本となる橋之助の母・三田寛子について「とにかく明るい、太陽のような母。私にとっては憧れ。お母さんとしても、歌舞伎役者の奥様としても、本当にパーフェクトで素晴らしすぎる。ちょっとずつ母のようになれたら、うれしい」と思いを込めた。当初、３時間かかっていた着物の着付けは２０分に短縮したという。

普段はお互いを「愛未」「国ちゃん」と呼び合っているが、この日の橋之助は「家内」と言い、「奥さんのことを『家内』って言うのが夢だったんです」。能條も外では橋之助を「主人」と呼ぶようにしていることを明かした。

◆披露宴の主な出席者

【歌舞伎界】片岡仁左衛門、中村梅玉、中村獅童、片岡愛之助、片岡孝太郎、尾上松緑、尾上松也、澤村精四郎、中村勘九郎、中村七之助、中村勘太郎、中村長三郎、中村福助、中村歌六、中村隼人、市川中車、市川團子、中村時蔵、坂東亀蔵、中村種之助、中村扇雀、中村壱太郎

【芸能界】高橋英樹、市村正親、水谷豊、薬丸裕英、恵俊彰、大竹しのぶ、南果歩、高橋克典、寺島しのぶ、堀内健、笹野高史、波乃久里子、アンミカ、渡辺えり、前田愛、朝日奈央、西野七瀬、高山一実、深川麻衣

【スポーツ界】高橋由伸、高津臣吾、佐々岡真司（順不同、敬称略）