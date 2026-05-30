◾️シングル「204号室」

2026年5月20日（水）

配信：https://erj.lnk.to/qndeIp

購入：https://erj.lnk.to/uFP6YA

〇初回生産限定盤（アーティスト盤）（CD＋DVD）

ESCL-6241〜6242 ￥4,400（税込）

【CD収録内容】

01.204号室（TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマ）

02.甘々吟味（Glico「ポッキー」CMキャンペーンソング）

【DVD収録内容】

鳴言 vol.3 2026.02.27 @ Shibuya eggman

01.ドリー

02.忘却炉

03.ユーモラル討論会

04.さよならシャンプー

05.グッナイダーリン・イマジナリーベイブ

06.短夜

07.甘々吟味

08.マリッジブルー

09.0.2

10.愛才

11.メトロポリタン

12.ハレモノ

13.退屈日和

14.春中夢

15.深夜2時とハイボール

en01.憧れとレモンサワー

en02.癖

〇期間生産限定盤（アニメ盤）（CD＋Blu-ray）

ESCL-6243〜6244 ￥1,650（税込）

【CD収録内容】

01.204号室（TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマ）

02.204号室（89秒TVサイズヴァージョン）

03.204号室（Instrumental）

【Blu-ray収録内容】

TVアニメ「彼女、お借りします」第5期ノンクレジットエンディング映像

▼対象店舗 / 特典内容

・なきごと応援店：オリジナルフィルム風しおり

・Amazon.co.jp：メガジャケ

・楽天ブックス：オリジナルポストカード

・セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型

・アニメイト：オリジナルましかくブロマイド※期間生産限定盤のみ対象

※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。

※上記店舗以外での配布はございません。

※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。

※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。

※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。