なきごと、7月より3カ月連続でコンセプトワンマンライブ開催決定
なきごとが、メジャーデビュー1周年の7月9日より3カ月連続でコンセプトワンマンライブを開催することを発表した。
本発表は、3月からスタートした全国13カ所を廻る＜ビタースイートベイビーツアー2026＞のツアーファイナルである東京・Zepp Shinjuku公演でアナウンスされた。
今回の公演は全3公演、“なきごとの歴史をたどるセットリスト＜SIKI ORIORI＞”、“夏らしく盛り上がるセットリスト＜Summer祭＞”、“ファン投票セットリスト＜ニンゲン’s 感謝祭＞”とそれぞれ異なったコンセプトで開催するワンマンライブとなる。チケットは、本日21時より先行受付が開始される。
◾️なきごと 3カ月連続コンセプトワンマンライブ
2026年
7月9日（木）“SIKI ORIORI”
8月7日（金）“Summer祭”
9月4日（金）“ニンゲン’s 感謝祭”
▼3公演共通詳細
・会場：東京・shibuya eggman
・開場：18:30 / 開演 19:00
・チケット：前売り￥4,000（+1Drink）
※8月7日（金）“Summer祭”のみ学割有\2,000
・チケット先行受付URL：https://eplus.jp/nakigoto/
◾️シングル「204号室」
2026年5月20日（水）
配信：https://erj.lnk.to/qndeIp
購入：https://erj.lnk.to/uFP6YA
〇初回生産限定盤（アーティスト盤）（CD＋DVD）
ESCL-6241〜6242 ￥4,400（税込）
【CD収録内容】
01.204号室（TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマ）
02.甘々吟味（Glico「ポッキー」CMキャンペーンソング）
【DVD収録内容】
鳴言 vol.3 2026.02.27 @ Shibuya eggman
01.ドリー
02.忘却炉
03.ユーモラル討論会
04.さよならシャンプー
05.グッナイダーリン・イマジナリーベイブ
06.短夜
07.甘々吟味
08.マリッジブルー
09.0.2
10.愛才
11.メトロポリタン
12.ハレモノ
13.退屈日和
14.春中夢
15.深夜2時とハイボール
en01.憧れとレモンサワー
en02.癖
〇期間生産限定盤（アニメ盤）（CD＋Blu-ray）
ESCL-6243〜6244 ￥1,650（税込）
【CD収録内容】
01.204号室（TVアニメ「彼女、お借りします」第5期エンディングテーマ）
02.204号室（89秒TVサイズヴァージョン）
03.204号室（Instrumental）
【Blu-ray収録内容】
TVアニメ「彼女、お借りします」第5期ノンクレジットエンディング映像
▼対象店舗 / 特典内容
・なきごと応援店：オリジナルフィルム風しおり
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：オリジナルポストカード
・セブンネットショッピング：オリジナルアクリルカラビナ型
・アニメイト：オリジナルましかくブロマイド※期間生産限定盤のみ対象
※数に限りがありますので、なくなり次第終了となります。
※上記店舗以外での配布はございません。
※特典のデザイン・応援店対象店舗は追ってご案内いたします。
※各オンラインショップにつきまして、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございます。
※Amazon.co.jp、楽天ブックス、その他一部オンラインショップでは「特典対象商品ページ」と「特典非対象商品ページ」がございます。ご予約の際は、希望される商品ページであることをご確認ください。
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