今回紹介するのは、Threadsに投稿された、ブラッシング後の猫ちゃんのなんとも言えない表情。毛玉がすごかったため、飼い主さんがブラッシングをしてあげたところ、どうやらモカちゃんはかなりご立腹だった模様。その後、投稿主さんが近づいてみると…。

投稿はThreadsにて、5.8万回以上表示。1.0万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めました。

【写真：猫の毛玉が気になって『ブラッシング』した結果→部屋の奥から……感情がだだ漏れの光景】

ドアの隙間からじっと見つめるモカちゃん

今回、Threadsに投稿したのは「puuuumuupuuuu」さん。登場したのは、猫のモカちゃんです。

投稿によると、毛玉が気になったためブラッシングをしたところ、モカちゃんはめちゃくちゃ怒ってしまったとのこと。部屋の奥からドアの隙間越しに飼い主さんを見つめていたそうです。半分だけ見えているお顔からは、かなり慎重に様子をうかがっている空気が伝わってきます。

「近づいたら、またそのブラシ使うのか？」とでも言いたそうなまなざしで、飼い主さんをじーっ。隠れているつもりなのか、それとも距離を取りながら監視しているのか…。猫好きなら思わず「見てる、めちゃくちゃ見てる」と笑ってしまいそうです。

疑心暗鬼なお顔に猫好きもほっこり

モカちゃんのお顔をよく見てみると、大きな目をまんまるにして、どこか納得していないような表情を浮かべていた模様。白い口元とふさふさの頬まわりがとても愛らしい一方で、その視線にはほんのり緊張感も。まるで「ブラシ、まだ持ってないよね？」と確認しているようにも見えますね。

飼い主さんによると、爪切りはなかなかできないとのこと。ブラッシングでもこれほど警戒モードになるモカちゃんですから、爪切りとなるとかなり手ごわそうですね。それでも、毛玉をそのままにしておくわけにはいかないのが猫との暮らしの難しいところ。お世話したい人間側と、できれば遠慮したい猫側の攻防が、投稿からじんわり伝わってきます。

そんなモカちゃんの様子を見たThreadsユーザーたちからは、「怒ってるけどかまってはほしいw可愛いw」「怒った顔も可愛い」「口元からもムッとしている感が伝わります」などの声が多く寄せられていました。

Threadsアカウント「puuuumuupuuuu」さんでは、モカちゃんとの日常が投稿されています。猫と暮らしていると、ブラッシングや爪切りなど、どうしても避けて通れないお世話があります。人間側にとっては大切なケアでも、猫ちゃんにとっては「ちょっと待って」と言いたくなる時間なのかもしれませんね。

写真・動画提供：Threadsアカウント「puuuumuupuuuu」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。