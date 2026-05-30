koboreが、デジタルEP『EMBERS』を6月3日にリリースすることが決定し、収録曲とジャケット写真を公開した。

新体制後初のEPとなる今作には、4月末にリリースした配信シングル「ラストレイン」をはじめ、これまでのkoboreらしいアイデンティティを継承しつつ新しいアプローチを大胆に取り入れた、彼らの「10年」と「進化」が共鳴する全7曲が収録されるという。

ジャケット写真

なおkoboreは、6月よりバンド結成10周年ツアー＜kobore EMBERS TOUR〜10th Anniversary〜＞の開催を控えている。ホームである東京・府中Flightでの初ワンマン公演を皮切りに、ツアーファイナルのZepp Shinjukuまで全24カ所を巡る今回のツアー。第一弾対バンゲストの発表で、HERO COMPLEX、オレンジスパイニクラブ、reGretGirl、Arakezuri、climbgrow、プッシュプルポット、カネヨリマサル、bokula.、moon dropといったkoboreがこれまでも共に歩んできた幅広いバンドが名前を連ねている。また。第二弾対バンゲストは後日発表となる

ツアー初日となる府中Flight公演は即日完売のほか、チケット残りわずかの公演も多数あるとのことなので、ぜひ早めにチェックしていただきたい。

◾️＜kobore EMBERS TOUR〜10th Anniversary〜＞

2026年

6月20日(土) 府中Flight ※ONEMAN

Open 17:30 /Start 18:00

6月28日(日) 千葉 LOOK Guest：Hero Complex

Open17:00 /Start 17:30

7月4日 (土) 松本 ALECX Guest：オレンジスパイニクラブ

Open17:30 /Start 18:00

7月5日(日) 新潟 CLUB RIVERST Guest：オレンジスパイニクラブ

Open17:00 /Start 17:30

7月11日(土) 神戸 太陽と虎 Guest：reGretGirl

Open17:30 /Start 18:00

7月12日(日) 富山 SOUL POWER Guest：Arakezuri

Open17:00 /Start 17:30

7月18日(土) 鹿児島 SR HALL Guest：climbgrow

Open17:30 /Start 18:00

7月19日(日) 大分 SPOT Guest：climbgrow

Open17:00 /Start 17:30

8月1日 (土) 京都 MUSE Guest：プッシュプルポット

Open17:30 /Start 18:00

8月2日 (日) 広島 ALMIGHTY ※ONEMAN

Open17:00 /Start 17:30

8月8日 (土) 横浜 F.A.D Guest：カネヨリマサル

Open17:30 /Start 18:00

8月11日(火祝) 盛岡 five morioka Guest：bokula.

Open 17:30/Start 18:00

8月15日(土) 鈴鹿 ANSWER Guest：moon drop

Open17:30 /Start 18:00

8月16日(日) 静岡 UMBER Guest：moon drop

Open17:00 /Start 17:30

10月12日(月祝) 福岡 Queblick ※ONEMAN

Open17:30 /Start18:00

10月18日(日) 高松 DIME ※対バンあり

Open17:00 /Start 17:30

10月25日(日) 水戸 LIGHT HOUSE ※対バンあり

Open17:00 /Start 17:30

11月1日(日) 札幌 SPICE ※ONEMAN

Open17:00 /Start 17:30

11月3日(月祝) 仙台 MACANA ※ONEMAN

Open17:30 /Start18:00

11月7日(土) 岡山 CRAZY MAMA 2nd Room ※対バンあり

Open17:30 /Start18:00

11月14日(土) 金沢 vanvan V4 ※対バンあり

Open 17:30/Start 18:00

11月21日(土) 名古屋CLUB QUATTRO ※ONEMAN

Open 17:15/Start 18:00

11月22日(日) 梅田 CLUB QUATTRO ※ONEMAN

Open16:45 /Start 17:30

11月28日(土) Zepp Shinjuku ※ONEMAN

Open17:00 /Start 18:00 料金：前売り \4,000(税込)

ドリンク代別途 ▼チケット一般発売（先着）※8/16（日）公演まで

受付日時：5月23日（土）10:00~

イープラス：https://eplus.jp/kobore10th/

ぴあ：https://w.pia.jp/t/kobore-t/

ローソン：https://l-tike.com/kobore/ ▼オフィシャル2次先行 ※10/12（月・祝）公演以降

受付期間：〜5月31日（日）23:59まで

URL：https://eplus.jp/kobore10th/

◾️ライブアルバム『kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜at 府中の森芸術劇場 ふるさとホール,2025.11.01』

2026年3月4日（水）

配信予約：https://kobore.lnk.to/HALL_ONEMAN ▼収録曲

01.声(LIVE)

02.パーフェクトブルー(LIVE)

03.夜を抜け出して(LIVE)

04.ローカルから革命を(LIVE)

05.愛が足りない(LIVE)

06.東京タワー(LIVE)

07.きらきら(LIVE)

08.夜に焦がれて(LIVE)

09.爆音の鳴る場所で(LIVE)

10.ヨルノカタスミ(LIVE)