kobore、新体制後初のEP『EMBERS』配信リリース決定
koboreが、デジタルEP『EMBERS』を6月3日にリリースすることが決定し、収録曲とジャケット写真を公開した。
新体制後初のEPとなる今作には、4月末にリリースした配信シングル「ラストレイン」をはじめ、これまでのkoboreらしいアイデンティティを継承しつつ新しいアプローチを大胆に取り入れた、彼らの「10年」と「進化」が共鳴する全7曲が収録されるという。
なおkoboreは、6月よりバンド結成10周年ツアー＜kobore EMBERS TOUR〜10th Anniversary〜＞の開催を控えている。ホームである東京・府中Flightでの初ワンマン公演を皮切りに、ツアーファイナルのZepp Shinjukuまで全24カ所を巡る今回のツアー。第一弾対バンゲストの発表で、HERO COMPLEX、オレンジスパイニクラブ、reGretGirl、Arakezuri、climbgrow、プッシュプルポット、カネヨリマサル、bokula.、moon dropといったkoboreがこれまでも共に歩んできた幅広いバンドが名前を連ねている。また。第二弾対バンゲストは後日発表となる
ツアー初日となる府中Flight公演は即日完売のほか、チケット残りわずかの公演も多数あるとのことなので、ぜひ早めにチェックしていただきたい。
◾️EP『EMBERS』
2026年6月3日（水）リリース
Pre-add / Pre-save：https://kobore.lnk.to/EMBERS
▼収録曲
1.ラストレイン
2.夜が眠るまでは
3.LALAPALOOZA
4.いいからね
5.ゆらゆら
6.サマータイムマシンブルース
7.そのままのスピードで
▼「ラストレイン」
配信：https://kobore.lnk.to/lastrain
◾️＜kobore EMBERS TOUR〜10th Anniversary〜＞
2026年
6月20日(土) 府中Flight ※ONEMAN
Open 17:30 /Start 18:00
6月28日(日) 千葉 LOOK Guest：Hero Complex
Open17:00 /Start 17:30
7月4日 (土) 松本 ALECX Guest：オレンジスパイニクラブ
Open17:30 /Start 18:00
7月5日(日) 新潟 CLUB RIVERST Guest：オレンジスパイニクラブ
Open17:00 /Start 17:30
7月11日(土) 神戸 太陽と虎 Guest：reGretGirl
Open17:30 /Start 18:00
7月12日(日) 富山 SOUL POWER Guest：Arakezuri
Open17:00 /Start 17:30
7月18日(土) 鹿児島 SR HALL Guest：climbgrow
Open17:30 /Start 18:00
7月19日(日) 大分 SPOT Guest：climbgrow
Open17:00 /Start 17:30
8月1日 (土) 京都 MUSE Guest：プッシュプルポット
Open17:30 /Start 18:00
8月2日 (日) 広島 ALMIGHTY ※ONEMAN
Open17:00 /Start 17:30
8月8日 (土) 横浜 F.A.D Guest：カネヨリマサル
Open17:30 /Start 18:00
8月11日(火祝) 盛岡 five morioka Guest：bokula.
Open 17:30/Start 18:00
8月15日(土) 鈴鹿 ANSWER Guest：moon drop
Open17:30 /Start 18:00
8月16日(日) 静岡 UMBER Guest：moon drop
Open17:00 /Start 17:30
10月12日(月祝) 福岡 Queblick ※ONEMAN
Open17:30 /Start18:00
10月18日(日) 高松 DIME ※対バンあり
Open17:00 /Start 17:30
10月25日(日) 水戸 LIGHT HOUSE ※対バンあり
Open17:00 /Start 17:30
11月1日(日) 札幌 SPICE ※ONEMAN
Open17:00 /Start 17:30
11月3日(月祝) 仙台 MACANA ※ONEMAN
Open17:30 /Start18:00
11月7日(土) 岡山 CRAZY MAMA 2nd Room ※対バンあり
Open17:30 /Start18:00
11月14日(土) 金沢 vanvan V4 ※対バンあり
Open 17:30/Start 18:00
11月21日(土) 名古屋CLUB QUATTRO ※ONEMAN
Open 17:15/Start 18:00
11月22日(日) 梅田 CLUB QUATTRO ※ONEMAN
Open16:45 /Start 17:30
11月28日(土) Zepp Shinjuku ※ONEMAN
Open17:00 /Start 18:00
料金：前売り \4,000(税込)
ドリンク代別途
▼チケット一般発売（先着）※8/16（日）公演まで
受付日時：5月23日（土）10:00~
イープラス：https://eplus.jp/kobore10th/
ぴあ：https://w.pia.jp/t/kobore-t/
ローソン：https://l-tike.com/kobore/
▼オフィシャル2次先行 ※10/12（月・祝）公演以降
受付期間：〜5月31日（日）23:59まで
URL：https://eplus.jp/kobore10th/
◾️ライブアルバム『kobore HALL ONEMAN〜ヨルノカタスミ〜at 府中の森芸術劇場 ふるさとホール,2025.11.01』
2026年3月4日（水）
配信予約：https://kobore.lnk.to/HALL_ONEMAN
▼収録曲
01.声(LIVE)
02.パーフェクトブルー(LIVE)
03.夜を抜け出して(LIVE)
04.ローカルから革命を(LIVE)
05.愛が足りない(LIVE)
06.東京タワー(LIVE)
07.きらきら(LIVE)
08.夜に焦がれて(LIVE)
09.爆音の鳴る場所で(LIVE)
10.ヨルノカタスミ(LIVE)
関連リンク
◆kobore オフィシャルサイト
◆kobore オフィシャルX
◆kobore オフィシャルInstagram
◆kobore オフィシャルYouTubeチャンネル
◆kobore レーベルサイト
◆kobore 10周年特設サイト