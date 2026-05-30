都玲華は『77』で首位陥落 初V遠のき「雑念は多かったかもしれない」
＜リゾートトラスト レディス 3日目◇30日◇グランディ那須白河ゴルフクラブ（福島県）◇6500ヤード・パー72＞首位タイでスタートした都玲華がまさかの失速。1バーディ・4ボギー・1ダブルボギーの「77」で、イーブンパー・21位タイまで後退した。
【写真】“ミヤコレ”のトップが美しい
なかなかグリーンをとらえられないなか、序盤はパーを重ねた。だが、8番で最初のボギーを叩くと、ズルズルとスコアを落とした。「悔しいですけど、ひさしぶりにいい位置で戦えて、いい勉強になりました」。ショックの色は表情からも、言葉からも明らかだった。7番まではすべてパーだったが、そのうち1パットが5回。「マン耐えだったんですけど、それにも限界があった。いい流れに変えられたらよかったけど、なかなかそうもいきませんでした」。いつもより少し早口なところに悔しさがにじんだ。ショットだけではなく、アンジュレーションの強いグリーン上にも苦しめられた。14番では4パットのダブルボギー、上がり2ホールは続けて3パットのボギー。「ショット自体は悪くなくても、距離感が合っていなくて、行っちゃいけない方に行っちゃったり…。それをカバーできずに3パット、4パットをしてしまった感じですね」。2日目に相乗効果を生んだショットとパットが悪循環に陥った。3日目の最終組でプレーする緊張感は否定したものの、「自分では感じていなかったけれど、この後整理したら、ミスしたくないとか雑念は多かったかもしれないですね」。悔しさは反省とともに今後につなげていくしかない。首位とは8打差と初優勝は遠のいたが、まだまだ上位を狙える位置にいる。「きょうも守るものはなかったけれど、どこか守りに入ってしまったと思う。もう守るものはなくなったので、あしたはガンガン行きたい」。まず目指すのは今季初のトップ10入り。現状、8位タイとは3打差だ。ホールアウト直後はさすがに元気がなかったが、最後は「（2日目の66が）幻にならないようにします」と、笑顔で最終日のビッグスコアを予告。持ち前の爆発力を発揮し、もう一度、上位をにぎわすつもりだ。（文・田中宏治）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
リゾートトラスト レディス 3日目の結果
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