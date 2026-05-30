5月30日、京都競馬場で行われた10R・桃山ステークス（4歳上3勝クラス・ハンデ・ダ1800m）は、団野大成騎乗の5番人気、テーオーマルコーニ（牡4・栗東・奥村豊）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にアレナパラシオ（牡5・栗東・四位洋文）、3着にロードヴォイジャー（牡4・栗東・坂口智康）が入った。勝ちタイムは1:51.4（良）。

1番人気で横山典弘騎乗、マテンロウブレイブ（牡4・栗東・高橋亮）は4着、2番人気で川田将雅騎乗、ペンナヴェローチェ（牡5・栗東・須貝尚介）は7着敗退。

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コパノリッキー産駒

団野大成騎乗の5番人気、テーオーマルコーニが鮮やかな抜け出しを決め、オープンクラス入りを果たした。道中は終始インでロスなく立ち回り、3、4番手の絶好位をキープ。無駄のないコース取りでスムーズに流れへ乗った。直線に向くとタイミング良く外へ持ち出され、そこから力強く加速。完璧な立ち回りから鮮やかに抜け出し、会心のレース運びを見せた。

テーオーマルコーニ 15戦4勝

（牡4・栗東・奥村豊）

父：コパノリッキー

母：リーグルメアリー

母父：Afternoon Deelites

馬主：小笹公也

生産者：ヤナガワ牧場