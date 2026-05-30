38歳・小嶋陽菜、ふんわり美谷間をチラ見せ 新作ブラキャミ披露「スタイル良すぎ」「美脚すぎ」
元AKB48で、モデル・実業家としても活躍する小嶋陽菜（38）が30日、自身のインスタグラムを更新。プロデュースするランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」から、新作ブラキャミソール「ROSIER Essential Bra Camisole」を発売すると発表した。
【写真】ブラキャミを着用しふんわり美谷間や美脚を披露した小嶋陽菜
小嶋は「お待たせしました！！」と切り出し、「ラクな着け心地とバストのホールド感、どちらも叶えてくれます」と新作を紹介。あわせて公開されたビジュアルでは、ふんわりとした美谷間がのぞくブラキャミ姿を披露した。
新作は、360度パワーネット構造によってバストをしっかりホールドし、サイズ別カップを採用することで美しいバストラインを演出する仕様。小嶋は、ウエストラインや深く開いたバックスタイルにもこだわったと明かし、「1枚でトップスとして美しく着られるのもROSIERらしいポイント」とアピールした。
カラーは「ecru」「nude beige」「black」の定番3色を展開。小嶋は「これからの季節のマストアイテムです」と紹介している。
この投稿にファンからは「ほんとにスタイル良すぎて羨ましいです」「可愛すぎです。女友達にプレゼントしようと思います」「にゃんにゃんんん スタイル良すぎてきれいでkawaii」「にゃんにゃんかんわいー スタイルよすぎ美脚すぎ」などの声が届いている。
【写真】ブラキャミを着用しふんわり美谷間や美脚を披露した小嶋陽菜
小嶋は「お待たせしました！！」と切り出し、「ラクな着け心地とバストのホールド感、どちらも叶えてくれます」と新作を紹介。あわせて公開されたビジュアルでは、ふんわりとした美谷間がのぞくブラキャミ姿を披露した。
カラーは「ecru」「nude beige」「black」の定番3色を展開。小嶋は「これからの季節のマストアイテムです」と紹介している。
この投稿にファンからは「ほんとにスタイル良すぎて羨ましいです」「可愛すぎです。女友達にプレゼントしようと思います」「にゃんにゃんんん スタイル良すぎてきれいでkawaii」「にゃんにゃんかんわいー スタイルよすぎ美脚すぎ」などの声が届いている。