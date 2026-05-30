タレントの村重杏奈（２７）が３０日、都内で行われた「写真集『あんな』発売記念会見」に出席した。

人生最後と銘打った写真集の舞台はオーストラリア。海にプール、ホテル、ステーキハウスや夜の街など様々なシチュエーションで撮影。身も心も全てを曝け出し、大人の女性の魅力を見せつけた。

書籍を手にした村重は常時ハイテンション。「芸能界の太陽です。皆さんを照らしてまいりたいと思います」とあいさつし、さらに「この写真集のために打ち合わせもたくさんしてボディメイクも頑張ったので世に解き放たれてうれしいです。最高です」とまぶしい笑顔を弾けさせた。

バラエティーで輝く姿が印象的だが、抜群のスタイルも村重の武器だ。今作ではボリュームのある桃尻を見せつけた。「村重はおっぱい大先生と呼ばれているんですけど、今度はけつ番長と呼ばれたいなと思いついて。ジムとピラティスに通いまくりました」と誇った。

今年も仕事は絶好調。「給料明細はグングンです。仕事最高！ 仕事楽しい！」と晴れやかな表情だ。タレントの島崎和歌子をリスペクトしているようで「かっこいいなと思います。島崎さんくらい芸能界を渡り歩いて声を張り上げていきたいです」と力を込めた。