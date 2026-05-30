通話録音×AIで保険募集を自動モニタ！ シンカ・Xpotential・オーウェン「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」

記事ポイント シンカ・Xpotential・オーウェンの3社が連携し、改正保険業法に対応した新サービスを2026年6月1日より提供開始通話録音データをAIで自動解析し、保険募集プロセスの記録・モニタリング業務を効率化保険実務の専門知見を反映したスコアリングで、コンプライアンス対応と営業品質の標準化を同時に支援 シンカ・Xpotential・オーウェンの3社が連携し、改正保険業法に対応した新サービスを2026年6月1日より提供開始通話録音データをAIで自動解析し、保険募集プロセスの記録・モニタリング業務を効率化保険実務の専門知見を反映したスコアリングで、コンプライアンス対応と営業品質の標準化を同時に支援

2026年6月1日施行の改正保険業法への対応が急務となるなか、通話データ・AI解析・保険実務知見を組み合わせた新サービスが登場します。

シンカ、Xpotential、オーウェンの3社が連携し、保険募集モニタリングを支援するソリューションを同日より提供します。

シンカ・Xpotential・オーウェン「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」

サービス名：カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential提供開始：2026年6月1日対象：特定大規模乗合代理店（自動車ディーラー等）連携3社：株式会社シンカ／株式会社Xpotential／オーウェン株式会社

「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」は、AIコミュニケーション統合プラットフォーム「カイクラ」が蓄積する通話録音データを、XpotentialのAI解析システムと連携させ、オーウェンが監修した保険実務に即した評価ロジック（プロンプト）で自動解析するサービスです。

特定大規模乗合代理店（自動車ディーラー等）における保険募集に関する通話の記録・分析業務を効率化し、業務照会やモニタリングに対応可能なガバナンス体制の整備を支援します。

改正保険業法の施行により、自動車ディーラーなどの特定大規模乗合代理店には、より厳格な業務運営体制の整備が義務付けられます。

実際の商談内容や説明プロセスはブラックボックス化しやすく、代理店側には業務運営の適切性を証明できる態勢の整備が強く求められています。

本サービスは、会話データのAI解析・可視化によって、実務レベルでの対応品質の標準化とコンプライアンス対応の高度化を同時に実現します。

AIによる自動抽出とモニタリング効率化

「カイクラ」に蓄積された会話データの中から、AIが保険募集に関連する会話のみを自動で抽出します。

従来の人手によるランダムチェックでは対応しきれなかった範囲をカバーし、管理者による確認業務を補完することでモニタリング業務の負荷を軽減します。

客観的な証跡管理とコーチング機能

保険募集業務の適切性に関する照会やモニタリングが行われた際、募集プロセスの状況を示す客観的な資料として活用できる証跡データを蓄積します。

Xpotentialが開発しオーウェンが監修したスコアリングアルゴリズムに基づき、AIは不備の検知にとどまらず改善点のフィードバックも行います。

営業担当者のコンプライアンス意識の醸成と、顧客本位のコミュニケーション品質の標準化を支援する仕組みです。

「カイクラ」について

「カイクラ」は、電話・対面・メール・SMS・LINEなど、顧客とのあらゆるコミュニケーションをクラウドで一元管理するAIコミュニケーション統合プラットフォームです。

生成AIが会話の文字起こしや要約、「クレーム・カスハラ」「応対品質」の自動判定まで行い、すべての会話をリアルタイムにデータ資産化します。

2014年8月のサービス開始以来、継続率99.7%を達成し、2026年3月末時点で3,200社・6,400拠点以上に導入されています。

通話録音×AI解析×保険実務知見の3要素を組み合わせた「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」は、改正保険業法施行と同日の2026年6月1日より提供が開始されます。

継続率99.7%・3,200社以上の導入実績を持つ「カイクラ」のデータ基盤と、Xpotential・オーウェンの専門知見が融合し、保険代理店業務のガバナンス強化と現場の負荷軽減を同時に実現するサービスです。

シンカ・Xpotential・オーウェン「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」はどのような企業を対象としていますか？

A. 特定大規模乗合代理店（自動車ディーラー等）を主な対象としています。

改正保険業法により厳格な業務運営体制の整備が義務付けられる事業者向けに設計されています。

Q. AIによるスコアリングの評価ロジックは誰が監修していますか？

A. Xpotentialが開発したスコアリングアルゴリズムを、営業・保険領域における実務支援を行うオーウェンが監修しています。

保険実務に即した評価ロジック（プロンプト）が組み込まれています。

Q. 証跡データはどのような場面で活用されますか？

A. 保険募集業務の適切性に関する照会やモニタリングが行われた際、募集プロセスの状況を示す資料の一つとして活用されます。

サービスの詳細は公式サイトに掲載されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 通話録音×AIで保険募集を自動モニタ！ シンカ・Xpotential・オーウェン「カイクラAI保険コーチ powered by Xpotential」 appeared first on Dtimes.