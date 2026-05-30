『ラヴ上等』で話題のBaby（鈴木ユリア）、CD発売記念イベント開催決定 ポストカードお渡し会も
6月17日にシングル「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」でエイベックスよりデビューする鈴木ユリアが、CD発売記念イベントを各地で開催することを発表した。
【写真】ヤンカワ…！鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」初回盤ジャケット
昨年末にNetflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し、Babyの愛称、そして「水はヤベェだろ」の名言で注目を集めた鈴木ユリア。6月15日に東京・六本木Sel Octagon Tokyoで開催されるイベント『EXRAVE』で初パフォーマンスを披露し、その後、各地でファンと交流する。
デビュー曲の『瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜』は1990年代にヒットした哀愁系ユーロビートの決定盤と呼ばれる「WHEN I CLOSE MY EYES」のカバーソング。カップリングでは『ラヴ上等』主題歌のglobe「Love again」のカバーに挑戦している。こちらのトラックは『ラヴ上等』と同時期に展開されていたglobeの「Love again」リミックスコンテストの優勝者、新井大樹氏が手がけている。
イベント当日は本人から直接ポストカードがプレゼントされる特典会も実施されるとのこと。
■鈴木ユリア『瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜』発売記念イベント
6月17日（水） 東京・タワーレコード新宿店9F 店内イベントスペース
午後7時スタート
6月18日（木） 東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 5F 店内イベントスペース
午後7時スタート
6月19日（金） 東京・タワーレコード錦糸町店 店内イベントスペース
午後7時スタート
6月20日（土） 埼玉・ららぽーと新三郷 スカイガーデン1F みどりの広場
午後1時スタート／午後3時30分スタート
6月28日（日） 千葉・イオンモール幕張新都心 GRAND MALL 1F グランドコート
午後1時スタート／午後3時30分スタート
7月4日（土） 神奈川・ららぽーと横浜 セントラルガーデンKiLaLa
午後1時スタート／午後3時30分スタート
イベント内容：ミニライブ＆ポストカードお渡し会
【写真】ヤンカワ…！鈴木ユリア「瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜」初回盤ジャケット
昨年末にNetflixで大ヒットを記録した恋愛リアリティショー『ラヴ上等』に参加し、Babyの愛称、そして「水はヤベェだろ」の名言で注目を集めた鈴木ユリア。6月15日に東京・六本木Sel Octagon Tokyoで開催されるイベント『EXRAVE』で初パフォーマンスを披露し、その後、各地でファンと交流する。
イベント当日は本人から直接ポストカードがプレゼントされる特典会も実施されるとのこと。
■鈴木ユリア『瞳をとじたら 〜When I close my eyes〜』発売記念イベント
6月17日（水） 東京・タワーレコード新宿店9F 店内イベントスペース
午後7時スタート
6月18日（木） 東京・HMV&BOOKS SHIBUYA 5F 店内イベントスペース
午後7時スタート
6月19日（金） 東京・タワーレコード錦糸町店 店内イベントスペース
午後7時スタート
6月20日（土） 埼玉・ららぽーと新三郷 スカイガーデン1F みどりの広場
午後1時スタート／午後3時30分スタート
6月28日（日） 千葉・イオンモール幕張新都心 GRAND MALL 1F グランドコート
午後1時スタート／午後3時30分スタート
7月4日（土） 神奈川・ららぽーと横浜 セントラルガーデンKiLaLa
午後1時スタート／午後3時30分スタート
イベント内容：ミニライブ＆ポストカードお渡し会