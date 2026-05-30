元アイドリング!!!の大川藍、第2子妊娠を報告「7年ぶりドキドキ」 沖縄でマタニティライフへ
元「アイドリング!!!」メンバーでモデルの大川藍（32）が30日、自身のインスタグラムを更新し、第2子妊娠を報告した。
【写真】お腹ふっくらショットも！近影を公開した大川藍
大川は「私ごとですが、赤ちゃんがお腹にいます」と伝え「安定期に入りご報告させていただきました」と明かした。「安定期とはいえ、なかなか安心は出来ませんが 沖縄マタニティライフ過ごしていきます」とつづった。さらに「7年ぶりドキドキ」と、現在の心境を率直に表現した。
投稿では、絵文字を交えながら喜びを伝え、穏やかなマタニティライフへの思いものぞかせた。
大川は2018年12月に一般男性との婚約を公表。2019年6月末で芸能界を引退し、その後、第1子男児の出産を報告。2021年にモデル活動を再開し、2025年5月には自身のインスタグラムを通じて離婚と再婚を明かしている。
【写真】お腹ふっくらショットも！近影を公開した大川藍
大川は「私ごとですが、赤ちゃんがお腹にいます」と伝え「安定期に入りご報告させていただきました」と明かした。「安定期とはいえ、なかなか安心は出来ませんが 沖縄マタニティライフ過ごしていきます」とつづった。さらに「7年ぶりドキドキ」と、現在の心境を率直に表現した。
投稿では、絵文字を交えながら喜びを伝え、穏やかなマタニティライフへの思いものぞかせた。
大川は2018年12月に一般男性との婚約を公表。2019年6月末で芸能界を引退し、その後、第1子男児の出産を報告。2021年にモデル活動を再開し、2025年5月には自身のインスタグラムを通じて離婚と再婚を明かしている。