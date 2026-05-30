注意喚起や声がけを行うも後を絶たない行為…新潟が声明「おひとりおひとりの観戦ルール遵守のご協力が不可欠です」

注意喚起や声がけを行うも後を絶たない行為…新潟が声明「おひとりおひとりの観戦ルール遵守のご協力が不可欠です」