¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase37¡Öãâ¤á¤ë¡×¤¢¤é¤¹¤¸¡¡¥Î¥¯¥¹¤¬¥¹¥ê¡¼¤Ë²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤ÆÇü¤ò½±¤¦
¡¡ÎáÏÂ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼7ºîÌÜ¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË Á°9¡§30¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤ÎCase37¡Öãâ¤á¤ë¡×¤¬31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase37¡Öãâ¤á¤ë¡×Í½¹ð
¡¡¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Çü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¥¹¥ê¡¼¡Ê¶Ì¾ëÍµµ¬¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥À¡¼¥Î¥¯¥¹¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£¥«¥×¥»¥à¤ò¼ê¤Ë±þÀï¤¹¤ëÇü¤À¤¬¡¢Îä¹ó¤ÊÀï»Î¤È²½¤·¤¿¥é¥¤¥À¡¼¥Î¥¯¥¹¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¹¶·â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥¹¥ê¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´°À®¤òÁË¤â¤¦¤È¥¼¥í¡ÊÀîÊ¿»ü±Ñ¡Ë¤òÌ´¤«¤é¶¯À©Åª¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ú²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡ÛCase37¡Öãâ¤á¤ë¡×Í½¹ð
¡¡¥¼¥Ã¥Ä¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢Çü¡Êº£°æÎµÂÀÏº¡Ë¤Ï¥¹¥ê¡¼¡Ê¶Ì¾ëÍµµ¬¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ²þ¤¶¤ó¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥À¡¼¥Î¥¯¥¹¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡£¥«¥×¥»¥à¤ò¼ê¤Ë±þÀï¤¹¤ëÇü¤À¤¬¡¢Îä¹ó¤ÊÀï»Î¤È²½¤·¤¿¥é¥¤¥À¡¼¥Î¥¯¥¹¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¹¶·â¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¡¢¸½¼Â¤ÎÀ¤³¦¤ÇÉÔ²º¤ÊÆ°¤¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¥¹¥ê¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î´°À®¤òÁË¤â¤¦¤È¥¼¥í¡ÊÀîÊ¿»ü±Ñ¡Ë¤òÌ´¤«¤é¶¯À©Åª¤ËÌÜ³Ð¤á¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£