フリマでアプリでシンク＆コンロを購入 謎の“土のかまくら”も… その正体に遼河「素敵！」31日放送『となりのスゴイ家』
お笑いコンビ・アンガールズ（田中卓志、山根良顕）、タレントの遼河はるひが出演するBSテレ東『となりのスゴイ家』（毎週日曜 後9：00〜）が31日放送される。放送300回となる記念回には「土のかまくらで快適なリノベ平屋」が登場する。
【スゴイ家】「素敵！」“土のかまくら”の内部
田中と遼河が訪れたのは神奈川県鎌倉市。“土のかまくら”と呼ぶ建物が目を引く家で、敷地面積は554.8平方メートル、40坪だ。建築デザインの夫婦と妻の両親と暮らしている。住みやすいように1968年に建てた平屋をリノベーションした。
玄関は0.8帖。靴箱は麻布で通気性を高めた。照明をコントロールするパネルもある。
LDKは14帖。大きめの窓で、開放感のある空間に仕上げている。このLDKを中心に四隅に“土のかまくら”を設けている。
キッチンにも大きめの窓が。奥行き58センチの収納。フリマアプリで購入したシンク＆コンロもある。キャスター付きの作業台も用意している。
浴室、洗面脱衣室が一つになっており、左官仕上げとなっている。電気のスイッチは石で装飾した。
一つ目の“土のかまくら”は夫婦の部屋。6.9帖でおこもり感を感じられる。土のかまくらは木造にモルタルを塗り、土や金属粉で仕上げている。
二つ目のかまくらは茶室3.8帖。寝室として使っているという。この部屋には思わず遼河も「素敵！」と歓声を上げた。
三つ目のかまくらは父の部屋3.9帖。陶芸の作業をしている。四つ目のかまくらは5.2帖の母の部屋となっている。
気になるリノベーション費用は4000万円だという。
番組では「中庭を囲う二世帯住宅」も放送される。
【スゴイ家】「素敵！」“土のかまくら”の内部
田中と遼河が訪れたのは神奈川県鎌倉市。“土のかまくら”と呼ぶ建物が目を引く家で、敷地面積は554.8平方メートル、40坪だ。建築デザインの夫婦と妻の両親と暮らしている。住みやすいように1968年に建てた平屋をリノベーションした。
LDKは14帖。大きめの窓で、開放感のある空間に仕上げている。このLDKを中心に四隅に“土のかまくら”を設けている。
キッチンにも大きめの窓が。奥行き58センチの収納。フリマアプリで購入したシンク＆コンロもある。キャスター付きの作業台も用意している。
浴室、洗面脱衣室が一つになっており、左官仕上げとなっている。電気のスイッチは石で装飾した。
一つ目の“土のかまくら”は夫婦の部屋。6.9帖でおこもり感を感じられる。土のかまくらは木造にモルタルを塗り、土や金属粉で仕上げている。
二つ目のかまくらは茶室3.8帖。寝室として使っているという。この部屋には思わず遼河も「素敵！」と歓声を上げた。
三つ目のかまくらは父の部屋3.9帖。陶芸の作業をしている。四つ目のかまくらは5.2帖の母の部屋となっている。
気になるリノベーション費用は4000万円だという。
番組では「中庭を囲う二世帯住宅」も放送される。