女優の土屋太鳳（31）が30日までに自身のインスタグラムを更新。娘との2ショットを投稿した。

土屋は「こんばんは！満月が近づいてきましたね…」と書き出し「今回の満月は凄いみたいです」と期待感を募らせた。「凄い」理由については「普通1ヶ月に満月は1回なのに今回は5月2回目の満月でこういう珍しい満月を『ブルームーン』と呼ぶそう」と説明した。

また「しかもブルームーンとなる31日はTOKYO LIGHTS 2026の最終日…！姉も私も弟も会場に行く予定なのでぜひぜひぜひ！！！たくさんの方々あの素晴らしい世界をご一緒したい」と呼び掛けた。

続けて「ということで先日、家族と一緒に行った時の様子を」と、同イベントを訪れた娘との幻想的な2ショットなどを投稿した。

同イベントでは「前回までの絵画館前もすごく素敵な会場でしたが唯一ちょっと困っていたのがお手洗いが仮設で少ないことだったのです。でも今回はお手洗いが可愛い」とつづり「そういうことってすごく大事だなぁとあらためて感じました」と振り返った。

そして「美しくて大きな光る花はオリジナル朗読劇『ぼうけんの星』に登場するプティカのモデルのひとつでもあります」とし「『ぼうけんの星』、いつかまたどこかで再演できたらいいなぁ」と記した。

土屋は23年1月1日に「GENERATIONS from EXILE TRIBE」の片寄涼太との結婚を発表。同年8月29日に第1子を出産したことを報告している。

この投稿にフォロワーらからは「素敵な夜を過ごされたようで見ているだけでほっこりしました」「素敵な夜を家族で過ごせて幸せだろうなぁ」「素敵なお写真！」「影から見てもいいお母さんなんだなっていうのが伝わってきます」「太鳳ちゃんがママしているのを見ると感激でウルウルします」といったコメントが寄せられた。