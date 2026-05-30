「豆大福」が完成し見ていると…。猫ちゃんが狙ってきました。話題の投稿は92万回以上表示され「凄い躍動感」「丸めた瞬間に産地が手を伸ばしてくるタイプの豆大福」とのコメントが寄せられていました。

【写真：猫の毛で『豆大福』を作成した結果…本物そっくりな『驚愕のクオリティ』とまさかの瞬間】

「豆大福」完成！

Xアカウント「床代」に投稿されたのは、投稿者さんが作ったという「豆大福」。上手にできたと見ていたところ、猫ちゃんの前足が伸びてきて、おもちゃにされてしまったそうです。

実はこの豆大福、猫の「まめこ」ちゃんの抜け毛で作られたものなのだとか。あまりにも本物にそっくりで驚いてしまいますね。

豆大福の元になっているまめこちゃんも、豆大福にそっくりな白とキジ柄の毛並みをしているといいます。

投稿者さんはブラッシングの後についコネコネしてしまうそうで、なんと10年以上もこの抜け毛アートを作り続けているとのことです。これからもどんな可愛い「まめこ大福」が誕生するのか、今後の投稿も楽しみですね。

本物そっくりなクオリティにX民も驚愕

まめこちゃんの毛で作られた豆大福を見たXユーザーたちからは「綺麗すぎてほんもの豆大福かと思いました笑笑」「最初本物だと思ってた…」「美味しそう～」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「床代」では、まめこちゃん、同居猫のさくらちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「床代」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。