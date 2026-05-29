3月16日、グループ結成2周年という節目を迎えた6人組歌い手グループ・クロノヴァ。今まで活動してきた過去を振り返り、一番印象に残っていることなどを語ってもらいました。

クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。特徴としてメンバーが『白組』『黒組』の2つに分かれていることが挙げられ、白組をかなめさん、黒組をARKHEさんというWリーダーが率いていて、ライバルとして切磋琢磨（せっさたくま）し大きな力を発揮していくという意味が込められています。（2026年4月30日からARKHEさんは活動休止中）

また、結成2周年当日には所属事務所『VOISING』にとっても初めてだという大型プロジェクトとして“3D”モデルを獲得。記念ライブを開催し、華々しく2周年をスタートさせました。

■かなめ、思い出に残っていることは“沖縄でのバカンス” 「初めて休んだなって感じ」

――グループ結成からを振り返り、一番印象に残っていることは何ですか？

かなめ：すごく全部印象に残ってるんだけど。

しの：もう毎日が本当にね、ホラー映画みたいな。

甘夢れむ：どういう例えだそれは。

かなめ：そんな俺、戦々恐々としてるの。

しの：『パラノーマル・アクティビティ』ですよ。

かなめ：でも周年とかもそうなんだけども、あえてここでブレイクしてみると、個人的に記憶に残ってるのは（予算が決まっている企画で）僕たち沖縄に行ったんですけど。沖縄行って、その瞬間（予算が）尽きて。うるみやとしのと行ったんですけど、クロノヴァに入ってずっと忙しい日が続いてて、休みとか基本的にないんですよね。

なんか、初めて休んだなって感じがしましたね。沖縄でバカンスしたなって。それが個人的に色んな仕事として結構印象に残っていることではあるけど、メンバーとしたことではめちゃくちゃ印象に残ってるなって感じです。

甘夢れむ：かなさんそればっかやもんな。

かなめ：うん、沖縄楽しかったんだよね。

■うるみや「耳が痛いような話もたくさんした」 年末に行われた“大クロノヴァ会議”にて

うるみや：うるみやはあれかも。年が明ける前にメンバーが集まって、今後のクロノヴァをどうしていくか、“大クロノヴァ会議”みたいなのが年末に行われてたんですよ。泊まり込みでみんなやろうみたいな。

かなめ：箱根に行く予定だったのにね、全然近場になっちゃったって。

しの：近場どころか。会社（VOISING）ですけど。

うるみや：あの時に改めてクロノヴァはどこのグループと比べても毎日のように話してて。色んなメンバーが誰かと絶対話してて、メンバーと話さない日なんてないぐらい会話してるグループではあると思うんですけど。改めてメンバーのいいところだったり、悪いところ。これからもっとたくさんの人にクロノヴァのことを知ってもらうため。

要は伸びていってどんどん活躍していくために、「ここは直さないといけないよね」とか、耳が痛いような話もたくさんしたんですけど。その時の記憶は結構あるっすね、うるみやも言われて「そういうふうに思われてたか」みたいな。じゃあ「こうしないといけないよな」みたいな。改めてこの2周年っていう大事なターニングポイントを迎える前に、自分のことを自分で振り返るんじゃなくて、他者目線で振り返らせてもらうことができたんで。あれは結構うるみや的には…これすげえ真面目な回答になってるんですけど。

かなめ：いいじゃん。真面目でいいじゃん。

■ARKHE「流れみたいなものをもっともっと今後も出していきたい」 印象に残っている“流れ”

ARKHE：一個の事象というか、ここら辺の時期の流れみたいなのが結構面白いなと思ってて。特に2年目に入ってからより気合を入れた部分ってのも結構でかいと思って。しのとかが“アナザーリヴァース”っていう、白組・黒組で分かれているところを組み替えて、ユニットを別にしてみたいなやつをやってて。

その時、アナザーリヴァースがあって、そこら辺からVRを使った動画とかも出て、エープリルフールがあって。俺が担当した『Anti Extra Life Club』みたいな世界観を詰め込んだ楽曲を初めて（動画で）やったりとか。さらにその後、バーチャルライブをやって。からのペア歌ってみた。新しいペアの組み合わせみたいな、俺はしゃるろと歌ったりしたんだが。で、『VOLT-EX』発表みたいな。

この辺の流れがすごくキレイというか、リスナー視点から見ても熱がずっと続いてジェットコースターみたいになった感じがしてて。だからこの流れみたいなものをもっともっと今後も出していきたいなっていうのは、特にこの3年目に思うことだな。

■甘夢れむ「色んな面が表に出てる1年になったんじゃないか」 気取らないグループの一面も

甘夢れむ：他のうちのVOISINGのグループもそうなんですけど、週に一回『ファンミ』って言って、僕らは土曜日に6人で配信をする回があるんですけど、それとは別に『れむぱ』って言って。

かなめ：『れむぱ』来た（笑）

甘夢れむ：すごーく緩く、ただ6人で集まってゲームをしようって機会がちょいちょいあるんですよ。で、れむぱで本当に好き勝手ゲームしたり遊ぶのが、一番クロノヴァしてるなって感じがします。

かなめ：そうね、もう罵詈雑言（ばりぞうごん）が飛び交い。切り抜かれたやつ暴言しか切り抜かれてなかった！

甘夢れむ：まあそんな一面もありますね。その怒号が飛び交ったり、お客さんに見せるために頑張るクロノヴァもいれば、自分たちが楽しむためのクロノヴァもあるんだろうなっていう。だから色んな面が表に出てる1年になったんじゃないかなとは思ってます。

■しゃるろ、デビュー前の準備期間は「忘れられない思い出の一つ」

しゃるろ：僕はですね、なんだかんだ言っても印象に残ってることはデビュー前の準備期間。さぁオーディション受かった6人集まりました、さぁどうする、みたいな。どう俺たちをデビューさせて作り上げていくか、そういう会議を無限に行っていたわけで。みんな集まって意見交換したりとか、こんなことやりたい、こうしていきたいみたいな話し合いをして、大変だけど決まったことがあって。

でもその中でそれ本当にいいのみたいな、ちゃぶ台もあったりとかして。作り直して作り直して一生懸命やって、みんなで作り上げた最初に上がった動画とか自己紹介動画だったりとか、コンテンツ一個一個作り上げていった物があがっていくあの瞬間のワクワクというか。いよいよ俺たちが出て行くんだ、世に知らしめられるんだみたいな。その瞬間ってめちゃくちゃワクワクしたし、自分の中でも忘れられない思い出の一つかなと。

■しゃるろ＆しの＆甘夢れむ ローラースケートに挑戦 他の3人は…？

――活動以外、プライベートとかでメンバー同士のエピソードはありますか？

うるみや：しゃるろ、しの、れむでなんかどっか行ったんじゃなかったっけ。

甘夢れむ：ありがたいことにコラボをさせていただいたラウンドワンさんですね。あれはふとしゃると甘夢でただテニスがしたいっていう。何でもない雑談の中でテニスがしたいって言ってまあ行こうって。結構色々遊んだよね？

しゃるろ：ていうか当初の目的があれだったんですよ。マジでガチでテニスしようってなってたんですけど、全然ガチのテニスじゃなくてライトなテニスをして、その後テニス以外でもいろんな遊びをみんなで。

甘夢れむ：ボウリングしたり、だるまさんが転んだをしたり…。

うるみや：だるまさんが転んだをしたり！？

しゃるろ：だるまさんが転んだおもろいからな。めっちゃ面白いからな？

かなめ：その面白さを疑ってはない（笑）

甘夢れむ：あとローラースケートに挑戦しましたね、その時は3人で。

しの：やったね。

しゃるろ：すごいよローラースケート。簡単じゃないからねマジで。

甘夢れむ：3人はある程度できるようになったので、残りの3人にもローラースケートチャレンジしてもらって。将来ね、ローラースケート履いてライブとか、ワンチャンあるかもしれないですね。

しゃるろ：可能性があるよ、これは。

うるみや：…あるのかな。

■しの、活動外の思い出の場所 うるみや「6人の秘密の焼き肉屋や」

しの：俺はやっぱ活動外だと焼き肉屋さんが一番思い出に残ってて。クロノヴァとして思い悩んだあの日も、ライブが終わったあの日も、やっぱいつもの焼き肉屋さんがあるんですよ。あそこの場は社員さんとかも、リスナーさんももちろんいないし我々だけの空間なので。あそこでやっぱり色んなことを話した思い出とか、めちゃめちゃ泣いた時の思い出とかは鮮明に残ってるし。今後俺はあの焼き肉屋さんを通るたびに思い出すんだろうなと。

甘夢れむ：うるみやとかもね、めちゃめちゃ熱い話しよったもんな。

うるみや：そうやね。あの焼き肉屋さんね。どこの焼き肉屋さんなんだってコラボさせてもらえないかっていう感じの。

かなめ：コラボしたらもう行けなくなっちゃうんだよ。

うるみや：確かに。6人の秘密の焼き肉屋や。

甘夢れむ：どっかに遊びに行く機会はそんなに多くないんですけど、多分この6人結構ご飯とかはいっぱい行ってる方じゃないかなと。

■年始のおせちパーティーにて しのの酔っ払いエピソード

かなめ：あ！ あるじゃん、一個あるじゃん。年始に僕の家で大おせちパーティーを。

しの：やったわー。

しゃるろ：やったねぇ。

かなめ：おせち大量に買いまして、全員で大酒乱パーティーみたいな感じだったんですけど。お酒を飲み、酔い、おせちを食べ。しのさんが酔っ払いすぎて僕んちのソファの背もたれを引っこ抜いて、地面に敷いてそこで寝てるっていう。

甘夢れむ：これ使われたらどんなふうになっちゃう？

しの：あの後配信だったんだからな。

かなめ：最後、しの玄関で見送ったらめちゃくちゃ抱きしめられた。すげー強い力で。

しの：いいだろ熱いだろ。

かなめ：れむにもね「チューしてもいいか」とか。

甘夢れむ：いいわけないだろ。

しの：ぜひ使ってください（笑）

クロノヴァは4月29日（水・祝）の愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホールから初ツアーをスタートさせました。6月7日（日）に大阪・オリックス劇場、そしてツアーファイナルは6月28日（日）東京・Kanadevia Hallで開催されます。