ＴＢＳ系「それＳｎｏｗ Ｍａｎにやらせて下さい」の２時間特番が２９日放送され、タレント・あのと鈴木紗理奈がゲスト出演した。

２人を巡っては、１８日に放送されたテレビ朝日系「あのちゃんねる」で、あのが「嫌いな芸能人は？」との問いに「鈴木紗理奈」と発言。放送を受けて鈴木が自身のＳＮＳで不快感をあらわにし、あのもＳＮＳで鈴木への謝罪とともに番組への不信感と降板する意思を示するなど大きな波紋を呼んでいた。

出演したのは、Ｓｎｏｗ Ｍａｎのメンバーがファッションブランド「ユニクロ」の服を使ってコーディネート対決する企画。２人は審査員を担当し、Ｓｎｏｗ Ｍａｎメンバーのファッションセンスに鋭いコメントで評価を下した。

テレ朝は２８日に、６月１５日分の放送分をもって「あのちゃんねる」を終了させることを発表。２６日には同局の定例社長会見で西新社長が「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木様に大変ご不快な思いとご迷惑をおかけしてしまったこと、またあの様にとっても本意ではない形での放送企画、編集内容になり、多くの方にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫（わ）び申し上げます」と謝罪していた。

一方、ＴＢＳは２７日に行った定例社長会見で、この日の特番を予定通り放送することを明言。内容の変更についても同局の合田隆信専務は「特にありません」としていた。