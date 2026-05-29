5月27日、天皇皇后両陛下は、来日したフィリピン大統領夫妻を皇居・宮殿に招いて宮中晩餐会を開かれた。

「秋篠宮ご夫妻や愛子さま、佳子さま、悠仁さまら皇族方が出席されました。悠仁さまが宮中晩餐会に出席されるのは初めてです。大学の授業を終え、ブラックタイを結びタキシードに身をつつんだ悠仁さまは、ジンジャーエールでフィリピンの閣僚らと乾杯されました」（皇室担当記者）

悠仁さまは愛子さまの左隣に座られた。

「淡いブルーの振袖をお召しになった愛子さまは、積極的に悠仁さまに話しかけられていました。少し緊張した面持ちだった悠仁さまも、優しそうな笑顔の愛子さまに話しかけられると顔がほころび、笑顔で言葉を交わされていました。初出席の悠仁さまを気遣われていらっしゃったのでしょう。

愛子さまにとっても、2回目となる宮中晩餐会でした。愛子さまの“デビュー”は昨年3月、ブラジル大統領夫妻を招いて開催された宮中晩餐会。当時、着席した直後の愛子さまは少し緊張されたご様子でしたが、左隣に座られていた信子さまから声をかけられるとにこやかなご表情に。その後お二人は楽しそうに歓談されていました。

愛子さまは、初出席の際に信子さまから受けたお気遣いを、今度は悠仁さまに対して同じようになさろうと心がけて臨まれていたのではないでしょうか」（前出・皇室担当記者）

悠仁さまのフォローも欠かさない、堂々とした愛子さまのお振る舞いに、X上では絶賛の声が相次いだ。

《愛子さまが慈愛溢れ尊くて、本当に涙が出ます》

《お優しい印象が凄く伝わっております…》

そして愛子さまと悠仁さまという“いとこ同士”が、楽しそうにお話しされていることにも、喜びの声が広がった。

《いとこ同士、仲良く笑顔でお話しておられる。とても和やかな気持ちになりました》

《あらー仲良さそうで良かった》

《お二人とも素敵な笑顔》

愛子さまと悠仁さまが和やかなツーショットを、また拝見できることを期待したい。