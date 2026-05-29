21歳のアタッカーが明かす”「メンタルお化け」長友佑都とのやり取り”、食事会場で掛けられた”熱い言葉”とは？【日本代表】

21歳のアタッカーが明かす”「メンタルお化け」長友佑都とのやり取り”、食事会場で掛けられた”熱い言葉”とは？【日本代表】