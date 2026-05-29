【バツイチ息子は、狂ってた…】私が間違っていた！娘に頭を下げて謝罪＜第23話＞#4コマ母道場
陽子さんには、子どもの頃から優秀で自慢の息子・タダシさんがいます。お互いに離婚したため、アパートで2人暮らしをはじめました。陽子さんはいつでもタダシさんの味方で、まさに運命共同体。「2人なら大丈夫」そう思ってなんでも協力してきたけれど、信じていた息子の正体は……？
第23話 今までごめんなさい
【編集部コメント】
サオリさんはモトキさんから話を聞いて、陽子さんの待つ喫茶店までわざわざ来てくれたようです。その姿を見て頭を下げ、心から謝罪した陽子さん。今では過去のサオリさんへのふるまいが間違いであったと、自分でもわかっています。母親としてひどいことをしてしまったと後悔もしていることでしょう。涙ながらに謝ってきた陽子さんを見て、サオリさんはどう思っているのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
第23話 今までごめんなさい
【編集部コメント】
サオリさんはモトキさんから話を聞いて、陽子さんの待つ喫茶店までわざわざ来てくれたようです。その姿を見て頭を下げ、心から謝罪した陽子さん。今では過去のサオリさんへのふるまいが間違いであったと、自分でもわかっています。母親としてひどいことをしてしまったと後悔もしていることでしょう。涙ながらに謝ってきた陽子さんを見て、サオリさんはどう思っているのでしょうか。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子