東栄は、1996年に放送開始した『ウルトラマンティガ』の30周年を記念したアニバーサリークロノグラフを発表した。6月4日よりフルトンジャパン公式通販サイトにて予約受付を開始する。

【画像あり】ティガのフォームチェンジをバンドで再現

12時位置には額のクリスタルをイメージしたパーツと30周年記念ロゴを配置。

30周年を記念して、3時位置には3粒の天然ダイヤをあしらった。

9時位置には「GUTS」のエンブレムをモチーフにしたオリジナル針。

6時位置には「スパークレンス」をモチーフにしたオリジナル針を採用している。

最大の特徴は、ティガの“タイプチェンジ”をモチーフにした3WAY仕様のチェンジバンドシステム。メタルバンド（マルチタイプ）、レッドラバー（パワータイプ）、パープルラバー（スカイタイプ）の3つのスタイルにバンドを付け替えることができる。

パワータイプのレッドラバーは肉厚で屈強なタフな質感を備え、アクティブに動くシーンを想定した仕様。スカイタイプのパープルラバーは軽量で、長時間着用しても疲れにくいしなやかな装着感を実現している。

2色のバンドを組み合わせて装着することで、バイカラーデザインとして使用することも可能だ。

時計の裏蓋には『ウルトラマンティガ』のロゴと、特別限定生産2000点を証明するエディションナンバーが刻印されている。

パッケージには、スパークレンスと30周年記念ロゴの金箔押しが刻印された上質なホワイトのPUレザー製の特製ウォッチケース、ティガの姿をフルカラー印刷であしらったギャランティカード、アクリルウォッチスタンドが同梱される。

ムーブメントはSeiko Instruments Inc.製のVD54（日本製、月差±25秒）を搭載。日常生活用強化防水に対応する。予約受付期間は6月4日から7月31日までで、2026年11月上旬より順次発送予定となっている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）