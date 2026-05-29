「高級感ある味」「洗練されている」【スタバ】ドリンクと一緒にオーダーしたい♡「新作フード」

【スターバックス】で、現在発売中の「新作フード」はチェックした？ 今回は、スタバマニアも「高級感ある味」と絶賛しているスイーツと、スタバらしくおしゃれに仕上がったポークカツのサンドイッチをピックアップ。どちらも今すぐ食べてみたくなりそうな、魅力がたっぷり詰まっているんです。この週末は、お気に入りのドリンクのお供に新作フードを選んでみて。

SNSで話題！？ 軽やかな口どけがポイント

どうやらSNSで話題となっている様子の新作スイーツ、「チョコレートテリーヌ」。「これから暑くなるのにチョコ……？」と、不思議に思う人もいるかもしれませんが、公式サイトによると「夏でも心地よく味わえる軽やかな口どけ」とのこと。@j.u_u.n__starbucksさんは、「甘すぎないチョコレートがとってもおいしいっ」「高級感ある味」とコメントしており、クオリティの高い仕上がりになっているよう。

カカオの香りが際立つなめらかな口当たり

もともとショコラテリーヌは、小麦粉を使わずじっくりと焼き上げるスイーツのため、生チョコのような濃厚な味わいとなめらかさが特徴です。食感は、しっとり系からやわらか系までさまざまですが、スタバのテリーヌは、@j.u_u.n__starbucksさんいわく「かたすぎず、柔らかすぎずちょうどよいかたさ」なのだとか。公式サイトで「カカオの深いコクと芳醇な香り」と紹介されている味わいが、ほどよいなめらかさの食感により、いっそう実感できそうです。

どこか上品さを感じるのがスタバ流

庶民的なイメージがあるポークカツも、スタバがアレンジすることで、ぐっとおしゃれなフードに。新作フード「ポークカツ 石窯カンパーニュサンド」は、@megumiko_maniaさんが「ボリュームはあるのにどこか上品で」とコメントを添えて紹介しています。厚切りポークカツ、マスタードマヨソース、キャベツを石窯カンパーニュでサンドしたシンプルでボリュームのあるサンドイッチは、お腹が空いている時に選びたくなりそうです。

ボリューム重視なら迷わず選んで

@megumiko_maniaさんが「カツサンドなのに、どこか洗練されている」とコメントするように、カツサンドらしいボリューム感や食べ応えがあっても、おしゃれに見えるところが嬉しいポイント。スッキリ爽やかな新作ドリンク「チラックス ソーダ」や、定番の「コールドブリュー コーヒー」とよく合いそうです。

スターバックスの新作フードは、暑さに負けそうな日にも元気をくれそうなラインナップ。朝食やランチ、ティータイム、軽い夕食等に、ぜひお気に入りのドリンクと一緒にオーダーしてみてください。

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※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@megumiko_mania様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる