TBS『THE TIME’』『THE TIME，』に6月から新人アナ3人が加入！
TBS系にて毎週月曜〜金曜4時30分から放送している朝の情報番組『THE TIME’』（読み：ザ タイムダッシュ）と、5時20分から放送している『THE TIME，』（読み：ザ タイム）に、6月から2026年入社のTBS新人アナウンサー・多田成美（ただ・なるみ）、バーンズ恵麻（ばーんず・えま）、藤岡源（ふじおか・げん）の3人が加入することが決定した。
【写真】2026年入社のTBS新人アナウンサーの多田成美、バーンズ恵麻、藤岡源
『THE TIME’』『THE TIME，』番組のコンセプトは「あなたと、とことん。〜あなたとつくる、あなたのニュース〜」。総合司会は安住紳一郎アナウンサーが務め、JNN各局からの列島中継なども交え、今求められているニュース、芸能エンタメ、スポーツ、天気などのさまざまな情報を、視聴者の声に“とことん”向き合い届けている。
6月からは、多田が月曜日、藤岡が水曜日、バーンズが木曜日を担当。新加入する3人のほか、月曜日は川田裕美、火曜日は望月理恵、水曜日は松丸友紀、木曜日は松田里奈（櫻坂46）、金曜日はマンスリーゲストが引き続き出演する。
多田アナは「これから、視聴者の皆さまとともに朝を迎えられることを心から嬉しく思います。私にとって朝の情報番組は、『今日も一日頑張ろう』と前向きな気持ちにさせてくれる大切な存在です。6月からは『THE TIME’』『THE TIME，』の一員として、皆さまに素敵な朝をお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします」と意気込みを。
バーンズアナは「『THE TIME’』『THE TIME，』は、社会の動きを捉え、万全な１日をスタートさせるための『元気をチャージしてくれる』大切な番組です。参加させていただくと知った時は、驚きと嬉しさで胸が高鳴りました！ 初の生放送に今からドキドキしていますが、この緊張もエネルギーに変え、朝日が昇るこの特別な時間に、皆さまの心を温かく照らせるよう全力で頑張ります。シマエナガ体操もキレッキレの動きで臨みますので、どうぞよろしくお願いいたします！」と言葉を寄せた。
藤岡アナは「学生時代、部活の朝練へ向かう前、毎朝活力をくれたのが『THE TIME’』『THE TIME，』でした。青春を伴走してくれた番組に出演できること、とっても嬉しいです！ 私は幼い頃から四六時中、画面に張り付いて育った生粋のテレビオタクです。テレビの面白さに、幾度となく救われてきました。画面の中が明るければ自然と笑顔になれる、テレビにはそんな力があると信じています。皆さまが晴れやかな朝を迎えられるよう、ひたむきに情報をお伝えします！」としている。
また番組公式LINEでは、気になるニュースのアンケートを実施。あなたの声をもとに、毎日の朝をつくっていくLINE会員を募集している。
『THE TIME’』『THE TIME，』は、TBS系にて毎週月曜〜金曜4時30分放送。
【写真】2026年入社のTBS新人アナウンサーの多田成美、バーンズ恵麻、藤岡源
『THE TIME’』『THE TIME，』番組のコンセプトは「あなたと、とことん。〜あなたとつくる、あなたのニュース〜」。総合司会は安住紳一郎アナウンサーが務め、JNN各局からの列島中継なども交え、今求められているニュース、芸能エンタメ、スポーツ、天気などのさまざまな情報を、視聴者の声に“とことん”向き合い届けている。
多田アナは「これから、視聴者の皆さまとともに朝を迎えられることを心から嬉しく思います。私にとって朝の情報番組は、『今日も一日頑張ろう』と前向きな気持ちにさせてくれる大切な存在です。6月からは『THE TIME’』『THE TIME，』の一員として、皆さまに素敵な朝をお届けできるよう、誠心誠意努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします」と意気込みを。
バーンズアナは「『THE TIME’』『THE TIME，』は、社会の動きを捉え、万全な１日をスタートさせるための『元気をチャージしてくれる』大切な番組です。参加させていただくと知った時は、驚きと嬉しさで胸が高鳴りました！ 初の生放送に今からドキドキしていますが、この緊張もエネルギーに変え、朝日が昇るこの特別な時間に、皆さまの心を温かく照らせるよう全力で頑張ります。シマエナガ体操もキレッキレの動きで臨みますので、どうぞよろしくお願いいたします！」と言葉を寄せた。
藤岡アナは「学生時代、部活の朝練へ向かう前、毎朝活力をくれたのが『THE TIME’』『THE TIME，』でした。青春を伴走してくれた番組に出演できること、とっても嬉しいです！ 私は幼い頃から四六時中、画面に張り付いて育った生粋のテレビオタクです。テレビの面白さに、幾度となく救われてきました。画面の中が明るければ自然と笑顔になれる、テレビにはそんな力があると信じています。皆さまが晴れやかな朝を迎えられるよう、ひたむきに情報をお伝えします！」としている。
また番組公式LINEでは、気になるニュースのアンケートを実施。あなたの声をもとに、毎日の朝をつくっていくLINE会員を募集している。
『THE TIME’』『THE TIME，』は、TBS系にて毎週月曜〜金曜4時30分放送。