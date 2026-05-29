今年の夏も、暑さを忘れさせてくれるイベントが名古屋にやってきます！それが、金魚が優雅に泳ぐ幻想空間を楽しめる「アートアクアリウム展」です。

昨年好評を博し、2年連続での名古屋開催が決定。光・音・香りが織りなす没入型アート空間で、暑い夏にぴったりの“涼体験”が楽しめます。今から開催が待ち遠しいですね♪

夏の名古屋を彩る、エンタメ型美術館

2007年に東京で誕生して以来、全国各地で人気を博してきた「アートアクアリウム」は、江戸時代から続く“金魚鑑賞”という日本文化を、現代アートとして表現したエンターテインメント型の展覧会。色鮮やかな金魚たちが、美しくデザインされた水槽の中を舞い泳ぐ姿を、光や音楽、香りの演出とともに楽しめます。

なんと、累計来場者数は1,300万人（2025年10月現在）を突破！現在は、東京・銀座に常設施設「アートアクアリウム美術館 GINZA」も展開しています。

昨年好評の作品に加え、新作展示も

2026年の展示では、昨年人気を集めた「金魚品評」に加え、新たな作品も多数登場予定とのこと。初めて訪れる人はもちろん、昨年足を運んだ人でも新鮮に楽しめる内容になりそうです。

会場では、金魚がきらめく光の中を泳ぐ幻想的な演出が広がり、まるで別世界に入り込んだかのような没入感を味わえます。夏の暑さを忘れさせてくれる、非日常のひとときを体験してみませんか。

会場は栄のランドマーク「中日ビル」

今回も、開催場所は名古屋・栄エリアにある「中日ビル」6階の中日ホール＆カンファレンス。地下鉄・栄駅や名鉄瀬戸線・栄町駅から地下街直結というアクセスの良さも魅力です。 最新鋭の複合施設として注目を集める中日ビルを舞台に、幻想的な金魚アートが広がります。

開催は7月24日(金)～9月23日(水)。夏のおでかけ先に、幻想的な金魚アートに癒やされる「アートアクアリウム展 名古屋2026」はいかがですか。

特設サイトもオープンしたので、ぜひチェックしてみてください。

イベント名：アートアクアリウム展 名古屋2026

開催場所：名古屋市中区栄4-1-1中日ビル6F中日ホール&カンファレンス

開催期間：7/24(金)～9/23(水)

開催時間：10:00～18:00(最終受付17:00)

料金：WEBチケット2,100円/当日券2,300円 ※中学・高校生はともに1,800円

公式サイト：https://artaquarium.jp/exhibition_nagoya/