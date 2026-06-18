「一番辛いのは子供だ」両親のW不倫に気付いた中3女子の悲痛な叫び。不倫がもたらす残酷な現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不倫解決カウンセラーの河村陽子氏が自身のYouTubeチャンネルで「【激ヤバ】不倫している人は全員みろ！！＃浮気＃不倫＃夫婦問題」を公開した。動画では、両親の不倫に気付いてしまった子供の苦悩を取り上げ、不倫をしている親に対して強い警鐘を鳴らしている。



河村氏は、自身の公式LINEやYouTubeのコメント欄に寄せられる悲痛な相談の実態を紹介。具体例として、両親が共々不倫をしている家庭で育つ中学3年生の女子生徒からのメッセージを読み上げた。父親の不倫に感づいた少女が、真相を知るために母親のSNSのDMを覗いたところ、母親自身も向かいの家の妻子ある男性と不倫している事実を知ってしまったという凄惨な内容だ。「この家を壊したくない」「下の妹や兄に知られたくない」と一人で十字架を背負う少女の痛切な思いが綴られている。



友達に相談してしまった自分を「悪い子ですか」と責める少女に対し、河村氏は「いやいや、悪い子じゃないですよ。安心して」と優しく語りかけた。さらに、子供が背負うにはあまりにも重すぎる現状に対し、「一人で解決できることではありません」「一人で抱え込む必要もない」と力強く断言した。



子供が親の不倫の事実を知り、誰にも言えずに苦しんでいるという生々しい実態。親の不倫という行為が、当事者だけでなく家族の心にどれほど深い傷を負わせるのか、その代償の大きさを改めて突きつける動画となっている。