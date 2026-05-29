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YouTubeチャンネル「パクくんの東大留学」が、「【常識崩壊】日本のマンションに初めて住んだ韓国人が“言葉を失った”5つの理由…便座・鍵・宅急便、韓国ではあり得ない」と題した動画を公開した。動画では、東大大学院で博士号を取得し、日本に9年間住む韓国人のパクくんが、両国の住環境を比較。日本のマンションに隠された「当たり前ではない」快適さと、その背景にある設計思想について解説している。

パクくんは、日本のマンションで衝撃を受けた要素として「トイレの快適さ」「バルコニーの開放感」「お風呂の幸せ感」「物理鍵」「宅配ボックスの安心感」の5つを挙げた。

まず、日本のトイレを絶賛。便座が温かく、水温や水圧まで細かく調整できる洗浄機能に驚愕したと語る。紙文化が中心の韓国と比較し、日本のトイレは「体験に付加価値を置いている」と分析した。

続いて、バルコニーの構造の違いに言及。韓国のマンションはバルコニーを室内に取り込む「拡張型」が主流だが、日本は外に設けられている。一見すると機能的ではない日本のバルコニーだが、サッシを開けて外の空気を感じられる構造が、日常の「ストレス軽減につながっている」と独自の視点を提示した。

さらに、彼が「一番ヤバい」と語ったのがお風呂である。湯船に浸かる習慣が少ない韓国とは異なり、日本のお風呂は「毎日の体のサイクルを豊かにできる回復装置」だと評価。ユニットバスの構造により掃除が楽な点や、世界的に珍しい追い炊き機能の利便性を熱弁した。

また、韓国ではデジタルロックが普及しているのに対し、日本で物理鍵が主流である点については、地震大国ゆえの「リスク管理的側面が大きい」と推測。停電時でも確実に作動する物理鍵は、安全性を最優先した結果だと見解を述べている。最後に、日本の宅配ボックスの普及にも触れ、非対面での受け取りがもたらす精神的な安心感を高く評価した。

これらの比較を通じて、パクくんは日本のマンションが「小さな安心と信頼を積み上げて、生活全体の満足感を狙っている」と総括。日々の生活で見落としがちな、日本特有の住環境のすばらしさを再認識させる内容となっている。

YouTubeの動画内容

00:27

日本のトイレは「未来の装置」
01:36

バルコニーがもたらす「外とのつながり」とストレス軽減
03:22

「一番ヤバい」と絶賛する日本のお風呂の回復力
05:48

なぜ日本は「物理鍵」なのか？地震大国ならではのリスク管理
07:28

置き配が主流の韓国と、宅配ボックスがもたらす日本の安心感

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