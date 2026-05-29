「最も退団の可能性が高い」ドイツ王者の日本代表DFが２年で放出か…移籍金36億円なら交渉と現地報道「ケガで苦しんだ」
日本代表DFの伊藤洋輝はバイエルンに移籍してから、２シーズンにわたってケガに悩まされてきた。それだけに、この夏の去就が注目されている。
2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに加入した伊藤。だが、プレシーズンに骨折し、出鼻をくじかれると、２月に復帰を果たしたものの、２か月で再離脱を余儀なくされた。１年目は公式戦出場わずか８試合だ。
２年目もシーズンデビューは11月下旬を待たなければならなかった。公式戦23試合に出場したが、ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターのレギュラーコンビを脅かすにはほど遠い。
それだけに、伊藤は韓国代表DFのキム・ミンジェとともに、この夏の退団の可能性がうわさされている。専門サイト『Bayern Strikes』は５月26日、「現在のスカッドで目立った退団候補はいない。最も可能性が高いのは、キムとイトウだ」と報じた。
「キムは３番手のCBという役割に満足しているため、退団を熱望しているわけではない。イトウはミュンヘンでの負傷続きから、バイエルンから移籍することがキャリアを立て直すのに役立つかもしれない」
同メディアは、バイエルンには2000万ユーロ（約36億円）のオファーに耳を貸す用意があるとしたドイツ『SportBild』の報道を引用。バイエルンはキャピタルロスを覚悟する必要があると伝えた。
「イトウはケガで定期的にプレーするのに苦しんだ。そのため、バイエルンは損失を出さなければならないだろう。2000万ユーロに近い金額を得られれば、よくやったと言えるだろう」
もちろん、ワールドカップ次第で評価額は変動する可能性もある。複数クラブの関心がうわさされる26歳は移籍に向かうのか、今後の展開に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
2024年夏にシュツットガルトからバイエルンに加入した伊藤。だが、プレシーズンに骨折し、出鼻をくじかれると、２月に復帰を果たしたものの、２か月で再離脱を余儀なくされた。１年目は公式戦出場わずか８試合だ。
２年目もシーズンデビューは11月下旬を待たなければならなかった。公式戦23試合に出場したが、ダヨ・ウパメカノとヨナタン・ターのレギュラーコンビを脅かすにはほど遠い。
「キムは３番手のCBという役割に満足しているため、退団を熱望しているわけではない。イトウはミュンヘンでの負傷続きから、バイエルンから移籍することがキャリアを立て直すのに役立つかもしれない」
同メディアは、バイエルンには2000万ユーロ（約36億円）のオファーに耳を貸す用意があるとしたドイツ『SportBild』の報道を引用。バイエルンはキャピタルロスを覚悟する必要があると伝えた。
「イトウはケガで定期的にプレーするのに苦しんだ。そのため、バイエルンは損失を出さなければならないだろう。2000万ユーロに近い金額を得られれば、よくやったと言えるだろう」
もちろん、ワールドカップ次第で評価額は変動する可能性もある。複数クラブの関心がうわさされる26歳は移籍に向かうのか、今後の展開に注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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