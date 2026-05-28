「巨人４−８ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）

悔しさが体中からにじみ出ていた。打者８人と対峙した長い五回を終えた巨人・田中将はベンチに座るとうつむいて首を何度か横に振った。

今季初登板となった東京ドームはホロ苦いマウンドとなった。「やっぱり五回じゃないですか。２アウトからつながれて。もったいなかった。後ろの投手にしんどい場面でバトンを渡すことになった」。リリーフ陣が打ち込まれて４勝目も逃し、口調は重かった。

四回までは栗原のソロ本塁打の１安打のみ。通算２０勝９敗と相性のよいソフトバンク相手にテンポよく投げていたが、五回２死一塁から投手のスチュワートに中前打を許すとリズムを乱した。正木に適時打、近藤には押し出し四球を与えるなどこの回４安打され２点を失った。

直前の四回。無死一塁の打席ではスチュワート相手にヒートアップする場面があった。頭部付近を投球が襲い、「おい！」と大声を上げ、怒りを露わに。結局、犠打を失敗して走者を進めることができなかった。

その後の投球への影響を問われた田中将は「関係ないです」と話したが、橋上監督代行は「９人制では投手のバントの必要性があるが、投球に影響が出ないような方法を考えないといけない」と振り返った。

次回登板に向けて田中将は「当然フラストレーションはたまるけど、少しでもいい状態で次の登板にいけるようにするだけです」。気持ちの切り替えを強調した。