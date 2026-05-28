老舗「四駆ブランド」5年ぶりにカムバックなるか!?

2026年4月10日から12日にかけて幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されたカーイベント「オートモビルカウンシル2026」において、三菱の岸浦恵介 代表執行役社長兼COOより「年内に新型クロスカントリーSUVを導入する」と発表がありました。

かねてから復活がうわさされている次期型「パジェロ」を指すものなのでしょうか。

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三菱の販売ディーラーにはどのような反響や問い合わせがあるのか、探ってみました。

初代パジェロがデビューしたのは1982年5月。オフロードにおける高い走破性と乗用車並みの扱いやすさを両立させたオフロード車（クロスカントリー4WD：クロカン車）として人気を獲得していきます。

また1983年からダカールラリーに参戦し、1985年には日本車として初となる総合優勝を飾っています。

ダカールラリーはこれまで26回参戦し、7大会連続を含む通算12回の総合優勝を果たしています。

1991年1月にフルモデルチェンジを行い、2代目へと進化。世に言う「RVブーム」の波に乗った2代目パジェロは、国内新車月間販売台数1位を獲得するほど売れに売れました。

1999年9月に3代目となり、パジェロの特徴でもあったラダーフレームから、ラダーフレームとモノコックボディを溶接させた「ビルトインラダーフレーム」に変更されたほか、デザインも曲線的なものに進化しています。

続く2006年10月に4代目へ全面刷新され、シリーズ最大ヒット作である2代目パジェロを想起させるデザインをまといました。

しかし、市場のニーズは本格的なクロカン4WDよりもスマートなSUVへと移行しており、販売が低迷。2019年4月に特別仕様車「ファイナルエディション」が700台限定で販売され、国内での歴史に幕が下りたのです。

その後2021年に生産が終了するまで、4世代に渡り累計325万台が生産され、170か国以上に輸出されましたが、同年パジェロを生産していた工場が閉鎖され、ついに歴史は潰えたかに見えました。

しかし、ここ数年「日本でもパジェロが復活するのではないか」という報道が相次いでいます。

2026年1月に開催された「東京オートサロン2026」におけるプレスカンファレンスにおいて、加藤隆雄社長兼CEO（当時）が、「新型クロスカントリーSUV」の年内投入を予告しました。

そして、冒頭でも触れた2026年4月に開催された「オートモビルカウンシル2026」の三菱ブースでは、「パジェロ」を中心とした展示が行われただけでなく、岸浦恵介代表執行役社長兼COOより「年内に『新型クロスカントリーSUV』を導入する」と発表があったのです。

SNSでは、カムフラージュした三菱のSUVとおぼしきテストカーが国内でも相次いで目撃されているとの情報が流れているほか、三菱自身もイメージ画像や新型四輪駆動車のシルエットなどを繰り返し披露するなど、次期パジェロの存在を匂わせてきました。

さて今回のパジェロ復活のニュース、販売の現場の反響はどうなのでしょうか。

2026年5月下旬、首都圏にある三菱ディーラーに問い合わせてみました。

「『ネット記事で読んだが、パジェロは本当に復活するのか』『発売日はいつなのか』といったお問い合わせをいただきます。まだ何のアナウンスもないので、お客様と同様にネットニュースなどで情報を知るレベルです。

販売の現場としては『パジェロであってほしい』というのが正直なところです」

他の三菱ディーラーにも問い合わせてみました。

「『もう予約できるのか』『価格はいくらくらいになりそうか』『最速で納車するにはどうすればよいか』といったお問い合わせがあります。

お問い合わせをいただくお客様の多くが価格のことを気にしていらっしゃいますね。

パジェロが復活したら欲しいけど、果たして買える値段なのかを気にしていらっしゃるお客様が多いです。

昨今の価格設定を考慮すると（あくまでも個人的な予想ですが……と前置きしつつ）500万円を超えてくる可能性が考えられます」

※ ※ ※

いまや軽自動車でコミコミ300万円に届くモデルも存在するなど、新車価格の高騰が続く昨今。

もし本当にパジェロが復活したら、少しでも現実的な価格設定で販売されることを祈るばかりです。