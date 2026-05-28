新大阪駅ホームの「大阪万博ストア」6．1から期間限定で復活！ 雑貨をメインに取り扱い
昨年12月に営業終了したJR新大阪駅新幹線ホーム上にあった「2025大阪・関西万博オフィシャルストアJR新大阪駅 新幹線ホーム店」が、6月1日（月）から35日間限定で、「EXPO2025オフィシャルポップアップストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」として営業を再開する。
【写真】復活する「EXPO2025オフィシャルポップアップストア」の場所
■18時まで営業
万博期間中に「2025大阪・関西万博オフィシャルストアJR新大阪駅 新幹線ホーム店」として営業ていた本店舗は、2025年12月23日（火）をもって営業を終了したが、利用者の惜しまれる声を受け、今回期間限定での営業再開が決定。
JR東海 東海道新幹線 新大阪駅23・24番線ホーム 7号車付近に位置する本店舗では雑貨をメインに取り扱う予定だという。
なお、来店にはJR東海新大阪駅の入場券または有効な乗車券類が必要。営業時間は9時00分から18時00分だ。
「EXPO2025オフィシャルポップアップストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」は、6月1日（月）から7月5日（日）までオープン。
【写真】復活する「EXPO2025オフィシャルポップアップストア」の場所
■18時まで営業
万博期間中に「2025大阪・関西万博オフィシャルストアJR新大阪駅 新幹線ホーム店」として営業ていた本店舗は、2025年12月23日（火）をもって営業を終了したが、利用者の惜しまれる声を受け、今回期間限定での営業再開が決定。
JR東海 東海道新幹線 新大阪駅23・24番線ホーム 7号車付近に位置する本店舗では雑貨をメインに取り扱う予定だという。
なお、来店にはJR東海新大阪駅の入場券または有効な乗車券類が必要。営業時間は9時00分から18時00分だ。
「EXPO2025オフィシャルポップアップストア JR新大阪駅 新幹線ホーム店」は、6月1日（月）から7月5日（日）までオープン。