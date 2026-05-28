ニッカトーが一時Ｓ高人気で７年半ぶり高値圏舞う、ＭＬＣＣ関連でモメンタム相場加速◇

ニッカトー<5367.T>に物色人気集中、２０１８年１１月以来約７年半ぶりの高値圏を舞う展開に。ここ波状的な投資資金の攻勢で株価水準を大きく切り上げている。前日はひと押し入れたものの押し目買いが厚く、きょうは一気に切り返す展開で一時１５０円高はストップ高となる１１４９円まで噴き上げる場面があった。



ＡＩサーバー向け積層セラミックコンデンサー（ＭＬＣＣ）の需要急増を背景に世界トップサプライヤーの村田製作所<6981.T>などが株価を変貌させたが、ニッカトーは売上高の７割をセラミックスで占めており、しかもその６割以上が電子デバイス関連ということで、ＡＩサーバー関連の穴株として投資マネーの物色ターゲットとなった。ＰＥＲやＰＢＲなど株価指標面から割高感もなく、モメンタム相場に拍車がかかっている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS