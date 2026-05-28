「両親も祖父母も…“華麗なる芸能一家”」190cm超・28歳“パリコレモデル”の正体。ネトフリで俳優デビューする「最強サラブレッド」とは
人気俳優・本木雅弘の長男でモデルのUTAが、Netflixシリーズ『ガス人間』で俳優デビューすることが発表された。7月2日からの世界独占配信が決定しており、大きな注目を集めている。
◆超大型プロジェクトで主要キャラに大抜擢
同作は、1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、現代の視点を加えた完全オリジナルストーリー作品。小栗旬が主演を務め、蒼井優、広瀬すず、林遣都、竹野内豊など豪華キャストが勢ぞろいしている。エグゼクティブプロデューサー・脚本はNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』などで知られるヨン・サンホが務め、監督は『岬の兄妹』『ガンニバル』を手掛けた片山慎三が担当する。
そんな超大型プロジェクトにおいて、演技初挑戦のUTAは主要キャラの「ガス人間」役に大抜てきされ、多くのニュースで取り上げられた。
◆世界を舞台に活躍する“3世俳優”の華麗な経歴
大注目を集めるUTAは、父に本木雅弘、母に内田也哉子、祖父に内田裕也、祖母に樹木希林を持つ芸能一家で生まれ育った「3世俳優」だ。1997年に生まれ、幼少期からインターナショナルスクールで学んだ経歴を持つ。中学時代にスイスへ留学し、その後フロリダのスポーツ名門校へ転校。バスケットボールに熱中して、カリフォルニアの大学に進学した。
2018年にはフランスのモデルエージェンシーと契約し、パリコレデビューを果たす。東京、ミラノ、ロンドン、ニューヨークでモデルとして活躍するなど、まるで映画のように華やかな人生を歩んできた。
また、2025年にはアーティスト・プロジェクト「JIRO」をスタートさせ、音楽とビジュアルを融合させた作品を発表している。同プロジェクトではMVなども制作しており、映像に対する強いこだわりをアピールした。クリエイターとしての高いセンスは、初挑戦となる演技でもしっかりと活かされそうだ。
◆父の面影を感じさせるビジュアルと役どころ
規格外の経歴を持つUTAだが、デビュー作の『ガス人間』ですばらしい演技をみせてくれる可能性は高い。原稿執筆時点では「ティザー予告編」が公開されているだけだが、190センチを超える長身のUTAは存在感が抜群だ。どこか若い頃の本木に似た濃い顔立ちの美青年で、引き込まれるような力強い目力を持っている。
UTAが演じるガス人間は、自らの身体を自在にガスへと変化させ、あらゆる障壁をすり抜けるキャラクターだ。連続予告殺人を実行し、警察の包囲網をくぐり抜けながら社会に恐怖を与える存在となる。
◆「真っ新な役者」への期待と名優のDNA
今回UTAが起用された理由について、制作陣からは「色のついていない真っ新な役者」として白羽の矢が立ったと公表された。演技未経験だからこそ醸し出せる雰囲気で、得体の知れない不気味さを持つガス人間を体現することが期待されている。無理に高度な技術をみせる必要がなく、存在そのものの説得力が求められるため、初挑戦のUTAにとっては好都合な役柄と言える。演技が多少粗削りでも、強烈なインパクトを残すことができれば、一気に注目度を上げることができるだろう。
現在進行形で人気の本木だけでなく、日本を代表する女優だった祖母・樹木の血を受け継いでいるのも興味深いポイントだ。生まれ持った俳優としての才能をみせつける可能性もあり、さまざまな意味で『ガス人間』の配信が待ち遠しい。
現在、映画やドラマでは2世（3世）俳優が活躍しているが、UTAもその仲間入りができるのか注目だ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆
◆超大型プロジェクトで主要キャラに大抜擢
同作は、1960年公開の東宝特撮映画『ガス人間第一号』を原作に、現代の視点を加えた完全オリジナルストーリー作品。小栗旬が主演を務め、蒼井優、広瀬すず、林遣都、竹野内豊など豪華キャストが勢ぞろいしている。エグゼクティブプロデューサー・脚本はNetflixシリーズ『地獄が呼んでいる』などで知られるヨン・サンホが務め、監督は『岬の兄妹』『ガンニバル』を手掛けた片山慎三が担当する。
◆世界を舞台に活躍する“3世俳優”の華麗な経歴
大注目を集めるUTAは、父に本木雅弘、母に内田也哉子、祖父に内田裕也、祖母に樹木希林を持つ芸能一家で生まれ育った「3世俳優」だ。1997年に生まれ、幼少期からインターナショナルスクールで学んだ経歴を持つ。中学時代にスイスへ留学し、その後フロリダのスポーツ名門校へ転校。バスケットボールに熱中して、カリフォルニアの大学に進学した。
2018年にはフランスのモデルエージェンシーと契約し、パリコレデビューを果たす。東京、ミラノ、ロンドン、ニューヨークでモデルとして活躍するなど、まるで映画のように華やかな人生を歩んできた。
また、2025年にはアーティスト・プロジェクト「JIRO」をスタートさせ、音楽とビジュアルを融合させた作品を発表している。同プロジェクトではMVなども制作しており、映像に対する強いこだわりをアピールした。クリエイターとしての高いセンスは、初挑戦となる演技でもしっかりと活かされそうだ。
◆父の面影を感じさせるビジュアルと役どころ
規格外の経歴を持つUTAだが、デビュー作の『ガス人間』ですばらしい演技をみせてくれる可能性は高い。原稿執筆時点では「ティザー予告編」が公開されているだけだが、190センチを超える長身のUTAは存在感が抜群だ。どこか若い頃の本木に似た濃い顔立ちの美青年で、引き込まれるような力強い目力を持っている。
UTAが演じるガス人間は、自らの身体を自在にガスへと変化させ、あらゆる障壁をすり抜けるキャラクターだ。連続予告殺人を実行し、警察の包囲網をくぐり抜けながら社会に恐怖を与える存在となる。
◆「真っ新な役者」への期待と名優のDNA
今回UTAが起用された理由について、制作陣からは「色のついていない真っ新な役者」として白羽の矢が立ったと公表された。演技未経験だからこそ醸し出せる雰囲気で、得体の知れない不気味さを持つガス人間を体現することが期待されている。無理に高度な技術をみせる必要がなく、存在そのものの説得力が求められるため、初挑戦のUTAにとっては好都合な役柄と言える。演技が多少粗削りでも、強烈なインパクトを残すことができれば、一気に注目度を上げることができるだろう。
現在進行形で人気の本木だけでなく、日本を代表する女優だった祖母・樹木の血を受け継いでいるのも興味深いポイントだ。生まれ持った俳優としての才能をみせつける可能性もあり、さまざまな意味で『ガス人間』の配信が待ち遠しい。
現在、映画やドラマでは2世（3世）俳優が活躍しているが、UTAもその仲間入りができるのか注目だ。
＜文／ゆるま小林＞
【ゆるま 小林】
某テレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。退社後、フリーランスの編集・ライターに転身し、ネットニュースなどでテレビや芸能人に関するコラムを執筆